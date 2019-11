Israele, niente accordo Gantz Netanyahu. Verso terze elezioni in un anno

ISRAELE: GANTZ-NETANYAHU, NULLA DI FATTO

Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro al vertice tra il leader del partito centrista israeliano Blu e Bianco Benny Gantz e il premier Benjamin Netanyahu per arrivare ad un accordo su un governo di unità nazionale. "Sia detta la verità", ha scritto Gantz su Facebook dopo la fine delle trattative. "Benjamin Netanyahu rifiuta l'unità e farà di tutto per mandarci alle urne per la terza volta in un anno". L'ex capo di Stato Maggiore delle forze israeliane ha ricevuto il 23 ottobre il mandato - che scade oggi - dopo che il premier Netanyahu ha fallito nel suo incarico di formare un nuovo governo in seguito alle elezioni del 17 settembre. Ora il ritorno alle urne sembra quasi inevitabile, con il rischio che la situazione di stallo prosegua ancora.