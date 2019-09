Israele, nuovo stallo nei negoziati: Netanyahu pronto a rimettere il mandato

Israele, nuovo stallo: Netanyahu verso la rinuncia?

Il premier incaricato Benyamin Netanyahu e il leader di Blu-Bianco Benny Gantz si incontreranno mercoledi' prossimo, dopo le festivita' del Capodanno ebraico, in un ultimo tentativo di formare un governo di unita' prima che lo stesso Netanyahu rimetta l'incarico ricevuto dal presidente Reuven Rivlin. Ma se lo stallo dovesse continuare Netanyahu potrebbe restituire già in settimana il mandato che ha ricevuto per formare una coalizione di governo in Israele. E' quanto scrive il quotidiano Haaretz. I colloqui, infatti, sono ancora in una "fase di stallo", riferiscono ad Haaretz fonti vicine al negoziato. Settimana complessa per Netanyahu dai negoziati al caso giudiziario che lo vede coinvolto.