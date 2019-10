Israele, si tratta ancora per il governo di unità: manca il sì di Gantz

Israele: Lapid rinuncia a rotazione leadership per governo di unità

Yair Lapid, co-fondatore di Blu e Bianco, ha annunciato la rinuncia alla leadership a rotazione, per agevolare i negoziati per la formazione di un governo di unita' nazionale con il Likud. "Per il bene di un governo di unita', rinuncio alla rotazione, e' molto piu' importante per me che ci sia unita' nel Paese e che non ci siano altre elezioni", ha affermato, presentando la decisione durante una riunione del gruppo parlamentare alla Knesset. Blu e Bianco e' stato formato dall'ex capo di Stato maggiore Benny Gantz con il partito centrista Yesh Atid di Lapid. In base agli accordi interni, in caso di vittoria, la leadership del governo sarebbe passata a rotazione tra i due.

Ma nei colloqui per un governo di unita', la leadership a rotazione e' stata proposta per i leader dei due principali partiti - Likud e Blu e Bianco - e una terza persona renderebbe la situazione piu' complicata. "Questo Paese ha bisogno di un governo di unita' nazionale guidato da Blu e Bianco con Likud, Lieberman e Labour. In questo esecutivo ci sara' una rotazione, Benny Gantz sara' premier per i primi due anni, non c'e' altra opzione", ha sostenuto Lapid, respingendo l'ipotesi di "una rotazione tra tre persone, non sarebbe serio". Lapid ha sempre bocciato l'ipotesi di un governo con Benjamin Netanyahu sostenendo di non voler sedere in un esecutivo con un leader politico incriminato.

Netanyahu rischia l'incriminazione formale per abuso di fiducia, frode e corruzione in tre casi: l'udienza difensiva pre-incriminazione e' in corso in questi giorni e una decisione del procuratore generale Avichai Mandelblit e' attesa entro dicembre. "Se in questi due anni Netanyahu completera' il processo legale e sara' prosciolto da tutte le accuse allora non c'e' problema, potra' tornare. Spero per lui che accada", ha assicurato Lapid.