Israele, si tratta per il governo di unità. Ipotesi staffetta Netanyahu Gantz

Israele, Liebeman: "Non sto con nessuno ma tifo per governo di unità"

Mentre continuano i colloqui tra Likud e Blu e Bianco per trovare un'uscita all'impasse venutasi a creare all'indomani delle elezioni in Israele, Avigdor Lieberman, leader del partito ultranazionalista Yisrael Beitenu, ha affermato il suo ruolo di spettatore attivo, rifiutando di parteggiare per l'uno o per l'altro. "Yisrael Beitenu non sta con nessuno, né con Blu e Bianco né con il Likud non con i Pirati", ha scritto su Facebook, prima di ribadire che "non siederà al governo per nessun motivo con gli ultraortodossi, messianici, Lista Unita araba o Campo Democratico". Lieberman, vero ago della bilancia con i suoi 8 seggi, da sempre caldeggia un governo di unita' nazionale con Likud e Blu e Bianco, convinto che non esista altra opzione. Ex alleato del premier Benjamin Netanyahu, di cui è stato ministro della Difesa, ha lasciato l'esecutivo dopo un durissimo scontro con la componente religiosa del governo.

L'ipotesi di una staffetta a capo del governo tra Netanyahu e Gantz

Nel frattempo emerge l'ipotesi di una formula di un premier a rotazione - riedizione di una lontana intesa fra Shimon Peres ed Yitzhak Shamir - che potrebbe essere messa alla base di un eventuale accordo per un governo unitario del Likud e dei centristi di Blu Bianco in Israele. Ma ancora non è stato possibile decidere se il primo turno, di due anni, spetti a Benyamin Netanyahu o al suo sfidante centrista Benny Gantz, che nelle ultime elezioni ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti. L'ipotesi però esiste.

Elezioni Israele, risultati definitivi: un seggio extra per il Likud

Intanto in base ai risultati definitivi delle elezioni israeliane, il Likud del premier Benjamin Netanyahu ha conquistato un seggio extra a spese del partito ultraortodosso United Torah Judaism. Secondo quanto riferito dalla Commissione centrale elettorale, il Likud ha conquistato 32 seggi (uno in meno di Blu e Bianco), mentre Utj sette. Questo non cambia al momento il quadro generale degli equilibri dal momento che entrambi i partiti fanno parte dello schieramento di destra che mantiene 55 seggi contro i 54 a sostegno del leader di Blu e Bianco, Benny Gantz.