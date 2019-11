Italia Cina, Polizia sulla Via della Seta.10 agenti cinesi in 4 città italiane

Roma, Milano, Torino e Padova. Sono queste le quattro città italiane dove partiranno i pattugliamenti congiunti tra agenti di polizia italiani e cinesi. Sono infatti un gruppo di dieci agenti di polizia cinesi che si unirà alla polizia italiana per tre settimane di pattugliamenti congiunti, per contribuire a gestire casi e incidenti relativi alla sicurezza dei cinesi che viaggiano o vivono in Italia.

Gli agenti, selezionati dai relativi dipartimenti in tutta la Cina, hanno completato l'addestramento relativo al pattugliamento, l'etichetta diplomatica, la cooperazione internazionale tra le forze dell'ordine e la cultura e le abitudini dell'Italia. Si tratta del quarto pattugliamento congiunto fra i due Paesi dopo che una analoga iniziativa aveva già coinvolto anche Milano e Venezia.