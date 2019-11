Italia media tra Usa e Iran? Si lavora a incontri di Zarif con Di Maio e Conte

Iran-Italia: si lavora a incontro Zarif-Di Maio

Iran e Italia stanno lavorando a un incontro tra i rispettivi ministri degli Esteri, Mohammad Javad Zarif e Luigi Di Maio, a margine della conferenza Med Dialogues prevista dal 5 al 7 dicembre a Roma. Lo ha annunciato in un incontro con la stampa, l'ambasciatore della Repubblica islamica in Italia, Hamid Bayat. "Stiamo aspettando la conferma dal ministero degli Esteri italiano", ha detto il diplomatico, aggiungendo che i temi in agenda riguarderanno "sia i rapporti bilaterali che le questioni di carattere regionale". A quanto si apprende, si sta lavorando a un incontro di Zarif anche col presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e con rappresentanti del mondo del business attraverso Confindustria.

Iran-Italia: Teheran, governo dia segnale per avviare dialogo

“L’Iran sta aspettando un segnale dal nuovo governo italiano per avviare un dialogo, convinto che proprio questo sia il miglior mezzo per affrontare i problemi”. Così l’ambasciatore della Repubblica islamica a Roma, Hamid Bayat, in un incontro con la stampa nella residenza del diplomatico alla vigilia della visita in Italia, ai primi di dicembre, del ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif. “Abbiamo visto i cambiamenti nel governo negli ultimi mesi”, ha spiegato Bayat. “Negli incontri che abbiamo avuto, le autorità italiane hanno sempre ribadito l’interesse di avere un dialogo costante: speriamo che ora incrementino gli incontri”, ha auspicato l’ambasciatore, dicendosi convinto che “ci sono le capacità per avere la massima cooperazione” tra i due Paesi, “in ambito economico, commerciale e culturale”. L’ambasciatore ha poi tenuto a sottolineare che l’Italia “può avere un ruolo fondamentale per risolvere alcune crisi regionali”, come quella dello Yemen, e su questo aspetto Teheran “è disponibile a collaborare”.