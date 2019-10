Italia-Usa, il ministro di Trump e gli incontri segreti con gli 007 a Roma

Il ministro della Giustizia americano, William Barr, si è recato a Londra e in Italia per incontrare funzionari d'intelligence nell'ambito del Russiagate. Lo rivela il Washington Post, scrivendo che Barr è stato la settimana scorsa nel nostro paese assieme a John Durham, il procuratore da lui incaricato di indagare sulle origini dell'inchiesta del Russiagate, soddisfacendo le richieste di Donald Trump che parla di un complotto ordito dai democratici. Agli italiani, Barr ha chiesto aiuto per le indagini di Durham, cui ci si riferisce come 'spygate'. Secondo le fonti del quotidiano americano, non era la prima volta che Barr veniva in Italia per incontrare funzionari dell'intelligence. Le rivelazioni del Post arrivano dopo che i democratici hanno avviato la procedura d'impeachment contro Trump e alimentano ulteriormente il sospetto che il presidente americano si serva dei poteri della sua amministrazione per portare avanti indagini contro i suoi avversari politici.

Il ministro Barr a Roma a Ferragosto e il 27 settembre, avvistato in un hotel in via Veneto

Per quanto riguarda l'Italia, Barr sarebbe stato a Roma in due occasioni, il 15 agosto scorso e venerdì 27 settembre, secondo il Washington Post e New York Times, nell'ambito dell'inchiesta da lui avviata per indagare sulle origini del Russiagate. Secondo quanto apprende l'Adnkronos gli incontri di Barr sarebbero avvenuti con alti funzionari dei servizi segreti "non operativi" del Dis - cosa ritenuta anomala nel mondo dell'intelligence - richiesti dallo stesso Attorney general, piuttosto che esponenti del governo. Prima della missione segreta di venerdì scorso a Roma, William Barr sarebbe già venuto in pieno Ferragosto nella capitale, dove sarebbe stato avvistato in un albergo di Via Veneto, a due passi quindi dall'ambasciata americana. A scriverlo Politico, che nella sua rubrica Playbook fa la sintesi delle rivelazioni di oggi di New York Times e Washington Post riguardo ai viaggi ed ai contatti con Paesi stranieri del ministro della Giustizia americano per costruire quella che chiama "una coalizione dei volenterosi" per smontare l'origine del Russiagate. "Flashback: Barr è stato avvistato il 15 agosto al Marriott Grand Flora Hotel di Roma - si legge sul sito - Barr, in giacca e cravatta, era accompagnato da diversi collaboratori ed aveva una scorta consistente mentre veniva fatto entrare di gran fretta nell'albergo".

Trump, ha ora rivelato il New York Times, ha chiesto aiuto anche al primo ministro australiano Scott Morrison per screditare l'indagine di Robert Mueller, procuratore speciale per il Russiagate. Non solo Barr è stato a Roma e a Londra per contatti con l'intelligence, ma il Wall Street Journal scrive che il segretario di Stato Mike Pompeo ha partecipato all'ormai famosa telefonata fra Trump e il presidente ucraino Volodymir Zelensky, all'origine del Kievgate, in cui il capo della Casa Bianca ha fatto pressioni per riprendere le indagini sul figlio di Joe Biden, suo possibile avversario alle presidenziali del 2020. "Durham sta raccogliendo informazioni da numerose fonti, compresi alcuni paesi stranieri. Su richiesta dell'Attorney general Barr, il presidente ha contattato altri paesi per chiedere di presentare il procuratore generale e Mr. Durham ai funzionari competenti", ha affermato Kerri Kupec, portavoce del dipartimento di Giustizia, quando le è stato chiesto un commento sulle indiscrezioni stampa. Gli incontri all'estero di Barr, nota il Washington Post, hanno sollevato preoccupazioni fra alcuni esponenti dell'intelligence americana, secondo i quali il ministro della Giustizia sta cercando di corroborare teorie cospirative dell'estrema destra per difendere Trump dalle accuse del Russiagate. Al centro di queste teorie vi è la figura di John Mifsud, professore di origine maltese che ha insegnato alla Link University di Roma ed è poi scomparso dalla scena pubblica.