Italia Usa, gli incontri non si fermano: Mattarella in Danimarca, poi da Trump

Mattarella da domani in Danimarca, poi negli Usa

Sergio Mattarella riprende la sua attivita' internazionale, dopo la lunga pausa seguita alle elezioni europee e alla crisi di governo. Dopo aver ricevuto al Quirinale i presidenti francese Emmanuel Macron e Frank-Walter Steinmeier e il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo, nel pieno della guerra dei dazi tra Usa e Ue, da lunedi' il Capo dello Stato sara' in Danimarca per una visita ufficiale. Nella seconda meta' della settimana sara' poi ad Atene per l'annuale vertice di Arraiolos e la prossima settimana sara' a Washington, invitato da Donald Trump, e a San Francisco. Confermata ancora una volta la tradizione atlantista ed europeista del nostro Paese, aperto ai fori multilaterali e con una particolare attenzione al sud del Mediterraneo e all'Africa, il Presidente Mattarella dedichera' la prima settimana di ottobre all'orizzonte europeo. Lunedi' e martedi' sara' dunque a Copenaghen, dove incontrera' la regina Margherita II e la giovane premier socialdemocratica Mette Frederiksen, reduce da un discreto successo alle elezioni di giugno e dall'incarico di formare un governo rosso-verde che ha proposto ricette espansive e di sostegno al tradizionale welfare scandinavo. La linea severa verso i migranti di Frederiksen non ha aiutato il suo partito a migliorare il risultato rispetto alle elezioni precedenti, anche se i partiti sovranisti sono stati battuti, e ora i socialdemocratici dovranno fare i conti con gli alleati di governo molto piu' inclusivi, smussando la linea di chiusura. Ma, soprattutto, la Brexit da una parte e l'inusuale proposta di acquisto della Groenlandia recapitata da Donald Trump dall'altra, stanno mettendo in tensione i tradizionali rapporti atlantici della Danimarca.

Dopo la Danimarca Mattarella andrà in Grecia

L'attrazione verso l'Europa si sta dunque rivelando un ancoraggio ben piu' saldo rispetto al passato. Va ricordato che Copenaghen non fa parte dell'Eurozona, ma mantiene con essa uno stretto rapporto grazie agli Accordi europei di scambio. Solitamente rigorista in ambito comunitario, paese della Nuova Lega anseatica, la Danimarca esprime la commissaria alla Concorrenza Verstager e puo' contribuire ad indirizzare la nuova linea di Ursula Von der Leyen verso politiche piu' espansive rispetto al passato. A Copenaghen Mattarella visitera' anche il Centro di Controllo e Manutenzione della Metro, appena inaugurato dalla regina e costruito come l'intero anello della metro che corona la citta' dall'italiana Salini Impregilo. Dopo la visita del museo di Thorvaldsen e all'Istituto italiano di cultura, martedi' sera Mattarella rientrera' a Roma. Giovedi' il presidente sara' poi ad Atene per incontrare i Capi di Stato non esecutivi della Ue che costituiscono il gruppo di Arraiolos. Ospiti del presidente greco Prokopis Paulopoulos, i capi di Stato discuteranno di integrazione europea e del suo allargamento ai balcani occidentali, oltre che dell'immigrazione.

Mattarella negli Usa da Trump e a San Francisco

La settimana successiva il Capo dello Stato volera' in Usa. La visita sara' certamente l'occasione per confermare l'amicizia tra Italia e Usa, e il pieno protagonismo dell'Italia nella Nato, da parte di un presidente che e' custode della cornice internazionale e garante dei trattati, mentre le politiche esecutive sono ovviamente interpretate dal governo, ma a nessuno sfugge che la battaglia dei dazi e le polemiche sui servizi segreti, su cui infuria la polemica in Italia, segnano una fase assai delicata per i rapporti tra i due paesi. Mattarella vedra' Trump, verso cui sta muovendo i primi passi la procedura che porta all'impeachment, per un incontro programmato da tempo e sicuramente non perdera' occasione per sostenere con forza una linea improntata al multilateralismo e contraria alle guerre commerciali. Una linea, peraltro, espressa senza mezzi termini anche due giorni fa a Milano. A San Francisco Mattarella incontrera' la folta comunita' italiana e prendera' parte all'avvio del forum bilaterale Italia-Usa sull'innovazione.