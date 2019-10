Italia-Usa, Mattarella da Trump. Quante spine sul tavolo: dazi, 5G, Russiagate

Mattarella da Trump, prosegue la partita tra Italia e Stati Uniti

Prosegue la partita in corso tra Italia e Stati Uniti. Una partita in corso da qualche mese a questa parte, dall'adesione dell'Italia alla Nuova Via della Seta della Cina. Da lì in poi la cronologia di incontri (ufficiali o segreti), inviti, pressioni, visite si è fatto tambureggiante. Stavolta tocca al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che martedì si troverà negli Stati Uniti su invito della casa Bianca per una visita che avrà come momento clou l'incontro con il presidente Donald Trump.

Quante spine nel dialogo Mattarella-Trump: dazi, 5G e Russiagate

Un incontro che non si preannuncia facile: dai dazi, al 5G fino al Russiagate, molte sono le spine nei rapporti tra Stati Uniti e Italia in questi ultimi mesi. Ma su tutto fa premio lo storico rapporto consolidato. Ancora ieri il Presidente della Repubblica ha ricordato che "il rapporto transatlantico costituisce un legame indistruttibile per i Paesi dell'Unione. Il legame tra questi Paesi e gli Stati Uniti e' di carattere storico, di cultura e di valori, di carattere umano. E' un legame indistruttibile qualunque siano le difficolta' che, in maniera contingente, si possono manifestare e presentare". E la Casa Bianca ha annunciato ufficialmente il colloquio di martedi' spiegando che "i due leader celebreranno i forti e duraturi legami tra Stati Uniti e Italia che sostengono la nostra relazione bilaterale".

L'agenda della visita di Mattarella negli Usa

Un incontro a cui chiaramente Trump assegna importanza e che segue di due anni quello avvenuto a Roma prima del G7 di Taormina, il 24 maggio 2017. Martedi' dunque oltre al colloquio tete-a-tete e il colloquio allargato alle delegazioni di governo, ci sarà una conferenza stampa congiunta nel Rose garden e un ricevimento offerto dal presidente americano in onore di Mattarella nella solenne East room. La Casa Bianca ha spiegato che considera l'Italia "un importante alleato Nato e la chiave per portare stabilità nella regione del Mediterraneo". I due presidenti discuteranno dunque "dei modi per far crescere ulteriormente le relazioni di lunga durata tra i due Paesi e di come affrontare le sfide di sicurezza comuni e promuovere la prosperita' economica condivisa". Al colloquio quindi potrebbe affacciarsi anche il tema della crescente instabilita' del Medio oriente e l'attacco della Turchia alla zona curda della Siria, contro cui l'Italia ha alzato la voce e che ha visto una seppur tardiva presa di distanza degli Usa.

Mattarella non intende affrontare il tema del Russiagate, Washington preme sul 5G

Mentre il tema del Russiagate non e' assolutamente nell'agenda del colloquio, Trump, che dal canto suo vive momenti non facili per la possibile richiesta di impeachment a suo carico, ha fatto sapere che intende "evidenziare l'importanza della sicurezza delle telecomunicazioni, e in particolare del 5G, nonché di un commercio equo e reciproco". Sul tema del 5G i due governi hanno già avuto modo di confrontarsi nel corso del recente viaggio del Segretario di Stato Mike Pompeo a Roma e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che accompagnera' il Presidente nella sua visita, anche oggi ha fatto notare che le preoccupazioni statunitensi sulla sicurezza sono condivise dal nostro Paese che dunque si è dotato della "normativa piu' forte ed evoluta d'Europa contro i rischi di infiltrazione nella rete".

Per Mattarella la posizione italiana è quella espressa durante la visita del presidente cinese Xi a Roma: il nostro Paese intende muoversi nel quadro delle iniziative europee e con le necessarie precauzioni. Quanto ai dazi annunciati dagli Usa che rischiano di mettere in ginocchio interi settori dell'agroalimentare italiano d'eccellenza, il Capo dello Stato pochi giorni fa durante una visita in Danimarca ha spiegato che l'Europa si deve muovere unita: "Mi auguro - ha detto non più tardi di martedì - che l'applicazione non venga mai attuata. Abbiamo a cuore il rapporto con gli Usa e dobbiamo insieme lavorare per recuperare lo spirito originario dei rapporti transatlantici".

La visita a San Francisco e alla colonia italiana alla Silicon Valley

Nel secondo giorno di visita Mattarella incontrerà la speaker della Camera Nancy Pelosi e con i vertici dell'Italian American Congressional Delegation. Il giorno successivo il Presidente volerà a San Francisco per un incontro con la collettività italiana della Silicon valley e per assistere all'università di Stanford all'inaugurazione dello US-Italy Innovation Forum, aperto dal ministro dell'Innovazione Paola Pisano. Dopo una visita a due startup ideate da due giovani italiani nei settori della gestione dati cloud e della cyber security, il Presidente rientrera' a Roma.