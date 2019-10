Italia Usa, Mattarella nella Silicon Valley: un tuffo nell'innovazione

Mattarella nella Silicon valley, un tuffo nell’innovazione

Pausa dalla politica internazionale per un tuffo nel futuro. Sergio Mattarella vola da Washington a San Francisco e già plasticamente la sua visita vira dai temi più caldi dei rapporti tra Italia, Ue e Usa alle frontiere più avanzate dell’innovazione. Due startup, un forum sull’innovazione alla Stanford University: la Silicon valley è il focus della seconda tappa per il presidente della Repubblica, da sempre attento alle novità tecnologiche e informatiche.

Nel giorno in cui entrano in vigore i dazi, tema centrale del colloquio con Donald Trump, Mattarella visita due startup che operano nei settori del cloud dati e della cybersecurity, ideate da due expat italiani. E la Silicon valley è una delle patrie dei cervelli in fuga, sede di migliaia di aziende innovative, che con alterne fortune cercano di far nascere e crescere nuove idee. Dopo la visita alle startup il Capo dello Stato sarà all’università di Stanford, che ospita il forum Usa-Italia sull’innovazione. Ad aprirlo il ministro dell’Innovazione Paola Pisano, che terrà a battesimo il forum e spiegherà la scommessa italiana mirata a snellire la burocrazia e a superare il digital divide.

Sullo sfondo resta lo scontro tra Ue e Usa sulla web tax, una tassa chiesta da molti paesi europei sui profitti senza frontiere delle aziende big della tecnologia e dei servizi, contro la quale anche ieri si è schierato Donald Trump: tutti sanno che non amo le grandi aziende Over the top, ma sono quasi tutte americane e quindi devo difenderle dagli attacchi della Ue, ha spiegato il presidente americano. “Nel colloquio non se ne è parlato” ha riferito Mattarella rispondendo ai giornalisti al termine del faccia a faccia nello studio ovale. Ma è chiaro che, tra sostegno ai giovani talenti italiani all’estero, aiuti a chi innova, tutela della proprietà intellettuale e attenzione alla sicurezza messa a volte a repentaglio dalle nuove tecnologie, la tassazione dei profitti sul web sarà uno dei prossimi temi di confronto tra le due rive dell’Altantico.