Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca: "5G minaccia, bene il golden power"

Il presidente americano, Donald Trump, è "molto soddisfatto" che l'Italia abbia inserito la tecnologia sperimentale 5G nelle disposizioni del 'Golden Power' per tutelare il Paese da investimenti potenzialmente predatori. Lo rende noto la Casa Bianca durante una call conference alla vigilia della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, negli Stati Uniti. Il presidente è molto soddisfatto dei suoi impegni bilaterali con gli italiani su questioni relative alla sicurezza informatica, compresa la decisione del governo italiano di rafforzare il suo quadro di cyber security, compreso un progetto di decreto del mese scorso che consentirà a Roma di escludere fornitori e tecnologie inaffadibili dalle sue reti 5G", ha comunicato la Casa Bianca.

Italia-Usa: Trump,Roma alleato Nato chiave,prezioso partner F-35

L’Italia “è un alleato Nato chiave” e un “partner prezioso nel programma F-35”. Lo dichiara la Casa Bianca in vista della visita di domani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Donald Trump, sottolineando come l’Italia tra i principali fornitori di truppe alla Nato, dal Baltico all’Iraq. Trump “apprezza molto il contributo dell’Italia così come il fatto che ospiti circa 30.000 militari Usa”, ha assicurato un funzionario della Casa Bianca, durante una conference call con i giornalisti sulla visita di Mattarella che è già atterrato a Washington. Trump ricorderà al capo dello Stato italiano come tutti gli alleati abbiano concordato “di aumentare il budget per la difesa cinque anni fa e che si aspetta da tutti, Italia compresa, di onorare questo impegno”.

Huawei: Casa Bianca, Italia non sia vittima mercantilismo

L'amministrazione americana "ha collaborato strettamente con l'Italia, così come con altri alleati e partner, sulla grave e non mitigabile minaccia alla nostra sicurezza nazionale, alla nostra privacy e alle nostre libertà di accettare fornitori non fidati, in particolare quelli soggetti al controllo del Partito comunista cinese, nelle nostre reti". Lo dichiara la Casa Bianca in vista della visita di domani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Donald Trump. "Abbiamo visto la Cina utilizzare questo tipo di strumenti nello Xinjiang con grande efficacia, trasformando la provincia in un gigantesco stato di sorveglianza in cui gli individui non sono più liberi di lasciare le proprie case.E mentre guardiamo la Cina - e Huawei, in particolare - esportare la sua iniziativa Smart Cities, che consideriamo un'ambiguità per le città di sorveglianza all'estero, siamo fiduciosi che uno dei nostri più stretti alleati, come l'Italia, non voglia essere vittima di quel tipo di mercantilismo basato sul market".