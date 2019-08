Kashmir, il premier del Pakistan: "L'India vuole attaccarci ma risponderemo"

Kashmir: premier Khan, India vuole attaccarci ma risponderemo

Il Pakistan "ha informazioni" e "l'esercito ne ha piena conoscenza" che "l'India ha un piano per intraprendere azioni" nella parte del Kashmir" sotto il controllo di Islamabad. Lo ha detto il premier Imran Khan, parlando da Muzaffarabad, la capitale del territorio di Azad Jammu e Kashmir amministrato dal Pakistan, dove si e' recato per celebrare la festa dell'Indipendenza ed e' intervenuto a una sessione speciale dell'assemblea legislativa locale. Lo riporta il sito del quotidiano Dawn. Rivolgendosi al premier indiano, Narendra Modi, Khan ha avvertito: "Attaccaci e sappi che a ogni mattone risponderemo con una pietra". "Rispondere a ogni mossa che farai e andremo fino i fondo", ha aggiunto, "e' ora di darti una lezione".

INDIA: KASHMIR, MISURE RESTRITTIVE SARANNO ALLENTATE DOPO FESTA INDIPENDENZA

Le misure restrittive imposte nel Kashmir amministrato dall'India saranno allentate dopo la Festa d'indipendenza che il gigante asiatico celebra domani. Lo ha assicurato al Times of India il governatore del Jammu e Kashmir, Satya Pal Malik, precisando che resterà però il blackout per le comunicazioni, il blocco degli accessi a Internet e lo stop alle comunicazioni. "Fin quando le cose non si saranno calmate non vogliamo fornire questi strumenti al nemico - ha detto Malik - Nell'arco di una settimana o dieci giorni tutto tornerà a posto e gradualmente ripristineremo le linee di comunicazione". Le misure restrittive sono in vigore da dieci giorni, dalla decisione del governo indiano di abolire l'autonomia costituzionale della regione a maggioranza musulmana.