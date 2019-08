Kashmir: le forze in campo da jet a carri. India e Pakistan, rischio guerra

Kashmir: India-Pakistan, da jet a carri le forze in campo

Alta tensione tra India e Pakistan attorno al Kashmir: negli scorsi giorni nel primo scontro a fuoco dopo che New Delhi ha revocato l'autonomia alla regione contesa sono stati uccisi tre soldati pakistani e cinque indiani. Il Consiglio di sicurezza dell'Oni si riunira' oggi per discutere del rischio di una guerra tra i due Paesi. L'India puo' contare su un esercito imponente ma il premier pakistano, Imran Khan, ha gia' annunciato che combattera' "fino alla fine". Sulla carta, tuttavia, il Pakistan sembra avere poche chance. Nel 2018, New Delhi ha stanziato 4.000 miliardi di rupie (58 miliardi di dollari), ovvero il 2,1% del suo Pil, per sostenere i suoi 1,4 milioni di soldati in servizio, secondo i numeri dell'Istituto internazionale di studi strategici (Iiss).

Kashmir, le spese militari di India e Pakistan

L'anno scorso, il Pakistan ha speso 1.260 miliardi di rupie pakistane (11 miliardi di dollari), circa il 3,6 percento del suo Pil, per i 653.800 soldati. Sempre nel 2018 ha anche ricevuto 100 milioni di dollari in assistenza militare straniera. Secondo le stime dell'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri), tra il 1993 e il 2006, oltre il 20% della spesa pubblica annuale del Pakistan e' stata destinata alle forze armate, L'esercito ha rappresentato il 16,7% della spesa pubblica nel 2017. In confronto, la spesa militare dell'India in percentuale della sua spesa pubblica e' rimasta al di sotto del 12% nello stesso periodo. Nel 2017 e' stata del 9,1%. Entrambe le nazioni hanno missili balistici in grado di essere dotati di armi nucleari. L'India ha nove tipi di missili operativi, tra cui l'Agni-3 con una gamma da 3.000 km a 5.000 km, secondo il Center for Strategic and International Studies (Csis) di Washington. Il programma missilistico pakistano, costruito con l'assistenza cinese, include armi mobili a corto e medio raggio che possono raggiungere qualsiasi parte dell'India, sempre secondo il Csis. Lo Shaheen 2 ha la portata piu' lunga, fino a 2.000 km. Nel 2011, il Pakistan ha confermato di aver acquisito capacita' tattiche di armi nucleari, dove le testate nucleari piu' piccole sono attaccate a missili a corto raggio (50-100 km) come deterrente contro attacchi indiani convenzionali su scala relativamente piccola. Il Pakistan ha 140-150 testate nucleari, rispetto alle 130-140 testate indiane, secondo il Sipri

Le forze militari in campo tra India e Pakistan

L'India ha un esercito di 1,2 milioni di persone, supportato da oltre 3.565 carri armati, 3.100 veicoli da combattimento di fanteria, 336 corazzati da trasporto di personale e 9.719 pezzi di artiglieria (dati Iiss). L'esercito pakistano e' piu' contenuto, con 560.000 soldati sostenuti da 2.496 carri armati, 1.605 corazzati e 4.472 cannoni ad artiglieria, tra cui 375 cannoni semoventi. Secondo un recente rapporto dell'Iiss, nonostante il suo esercito piu' vasto, la capacita' delle "forze convenzionali dell'India e' limitata da una logistica, manutenzione e carenze inadeguate di munizioni e pezzi di ricambio". Con 127.200 persone e 814 aerei da combattimento, la forza aerea dell'India e' sostanzialmente piu' grande, ma ci sono preoccupazioni per la sua flotta di aerei da combattimento. I piani di difesa dell'India richiedono 42 squadroni di jet, circa 750 aerei, per difendersi da un attacco su due fronti dalla Cina e dal Pakistan. Con jet russi piu' vecchi come il MiG-21, usato per la prima volta negli anni '60, che presto andra' in pensione presto, l'India potrebbe avere 22 squadroni entro il 2032, dicono i funzionari. Il Pakistan ha 425 velivoli da combattimento, compresi i jet F-7PG di origine cinese e F-16 americani. Ha anche sette velivoli radar, tre in piu' dell'India. "L'aeronautica pakistana sta modernizzando la sua dotazione migliorando allo stesso tempo le capacita' di attacco di precisione e Isr (intelligence, sorveglianza e ricognizione)", scrive l'iiss nella sua valutazione del 2019. La marina dell'India e' composta da una portaerei, 16 sottomarini, 14 cacciatorpediniere, 13 fregate, 106 pattugliatori e navi da combattimento costiero e 75 aerei da combattimento. Conta su 67.700 persone, compresi i marine e il personale dell'aviazione navale. Il Pakistan, che ha una costa significativamente piu' ridotta, ha 9 fregate, 8 sottomarini, 17 pattugliatori e navi da combattimento costiero e 8 aerei da combattimento.