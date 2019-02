Kashmir, Pakistan abbatte due caccia indiani.Lo spettro di una guerra nucleare

Kashmir: Pakistan, abbattuti 2 jet indiani in nostro spazio aereo

Le forze armate di Islamabad hanno annunciato di aver abbattuto due caccia indiani penetrati nello spazio aereo pakistano in risposta alla violazione del confine poco prima da parte di jet pakistani. Secondo quanto riferito dal portavoce militare, Asif Ghafoor, su Twitter, uno dei due jet indiani e' caduto nel Kashmir indiano mentre il secondo nel Kashmir pakistano e il pilota e' stato arrestato dalle truppe pakistane presenti sul terreno.

Kashmir: media, caccia pakistani violano spazio aereo indiano

Poco prima jet di Islamabad avevano violato lo spazio aereo indiano in Kashmir ma erano stati costretti a ritornare al di la' del confine de facto della regione contesa. Lo hanno riferito media locali. L'incursione arriva all'indomani del raid dei caccia di New Delhi che ieri hanno bombardato "accampamenti di estremisti" nel Kashmir pakistano. L'India ha rivendicato l'uccisione di 350 miliziani del gruppo jihadista Jaish-e-Mohammad (JeM), in risposta all'attentato che due settimane fa aveva provocato la morte di una quarantina di soldati indiani. Il Pakistan ha smentito che ci siano state vittime ma ha parlato di aggressione e minacciato una risposta.

Kashmir: Pompeo chiede a India e Pakistan di evitare l'escalation

Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha parlato con i ministri degli Esteri di India e Pakistan, chiedendo loro di evitare un'escalation militare nella regione. "Ho riferito a entrambi i ministri che incoraggiamo India e Pakistan a esercitare moderazione ed evitare l'escalation a tutti i costi", ha dichiarato Pompeo, secondo quanto riporta una nota del dipartimento di Stato Usa. "Ho anche incoraggiato entrambi i ministri a dare la priorita' alla comunicazione diretta ed evitare ulteriore attivita' militare", ha aggiunto. Il capo della diplomazia americana si trova a Hanoi per partecipare al secondo summit tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-un.