Kashmir, verso la de escalation. Pakistan pronto a liberare pilota indiano

Kashmir: Pakistan pronto a liberare pilota per de-escalation

Il Pakistan si e' detto "pronto a rilasciare il pilota indiano", catturato ieri dopo l'abbattimento del suo caccia in Kashmir, "se questo porta a una de-esclation" della crisi con l'India. Lo ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri di Islamabad. Da giorni la tensione e' tornata fortissima tra i due vicini, acerrimi nemici, che da decenni si confrontano per il Kashmir, come spiegato in questa intervista di Affaritaliani.it.

Kashmir: disagi a catena per chiusura spazio aereo Pakistan

La chiusura dello spazio aereo pakistano per le tensioni con l'India nel Kashmir sta causando disagi a catena, con ripercussioni anche in Europa. Circa 5.000 turisti sono rimasti bloccati a Bangkok dopo che la Thai Airways ha cancellato tutti i voli che avrebbero dovuto sorvolare il Pakistan, 27, gran parte dei quali da e per i Paesi europei. In particolare, i disagi riguardano "4.000 turisti di voli europei e 700-800 diretti in Pakistan", ha spiegato un portavoce della compagnia thailandese. "Stiamo aspettando permessi per sorvolare altri Paesi", ha aggiunto il portavoce, spiegando che ci sono contatti con la Cina in tal senso e che i passeggeri sono stati sistemati in hotel sulla costa. Sono stati cancellati voli per Londra, Parigi, Bruxelles, Milano, Monaco di Baviera, Zurigo, Vienna, Stoccolma, Oslo e Copenaghen, oltre a 10 voli provenienti dall'Europa.