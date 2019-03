Kasmir, tensione India Pakistan: Islamabad intercetta sottomarino Nuova Dehli

Kashmir, ancora tensione India Pakistan: intercettato sommergibile indiano

Il Pakistan ha impedito a un sottomarino indiano l'ingresso in acque pachistane, lo ha annunciato oggi la Marina, mentre la tensione fra i due Paesi continua ad essere alta. Succede arriva pochi giorni dopo lo scontro aereo fra India e Pakistan nei cieli della contesa regione del Kashmir che ha riacceso i timori di un conflitto fra le due potenze atomiche. "La Marina del Pakistan ha impedito a un sottomarino indiano di entrare nelle nostre acque territoriali" ha annunciato una nota del portavoce.

India Pakistan, intercettato sottomarino indiano

"Il sottomarino indiano non rispettava la linea governativa sul mantenimento della pace". Era dal 2016 che non si verificava un incidente del genere. Allora la Marina "spinse" il sommergibile fuori dalle acque territoriali pachistane. Oggi il portavoce non ha fornito ulteriori dettagli, incluso quando o dove e' stato rilevato il sottomarino. Inoltre, non e' chiaro se intendessero il limite di 12 miglia nautiche (22 chilometri dalla costa) di acque territoriali o la piu' ampia zona economica esclusiva di 200 miglia nautiche (370 chilometri). La Marina ha pubblicato anche quello che dice fosse il video del sottomarino: un filmato in bianco e nero sgranato che mostra quello che sembrava essere un periscopio sopra l'acqua. Il timestamp sul video mostra che e' iniziato alle 8:15 di lunedi'. Non ci sono stati commenti da parte dell'India.