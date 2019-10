Kievgate, Casa Bianca ammette e poi smentisce il patto con Zelensky su Biden

Trump, retromarcia Casa Bianca: "Mai ammesso 'quid pro quo' con Kiev"

Il capo dello staff della casa Bianca, Mick Mulvaney, ci ripensa e smentisce l’esistenza di un “quid pro quo” con l’Ucraina, cioè un possibile scambio di favori perché si aprisse un’indagine su Joe Biden e il figlio, Hunter. "Vorrei essere chiaro, non ci fu nessun quid pro quo tra gli aiuti militari all'Ucraina e qualsiasi indagine sulle elezioni del 2016", ha detto Mulvaney, citato dalla Reuters.

In precedenza aveva ammesso davanti ai giornalisti che gli Stati Uniti avevano congelato gli aiuti militari destinati all’Ucraina per alcuni motivi, tra cui la possibilità di avviare un’inchiesta sulla corruzione tra i democratici. Mulvaney ha spiegato che gli aiuti erano stati inizialmente bloccati perché “tutti sanno che è un posto corrotto” e perché Donald Trump stava chiedendo pulizia nel governo. Ma quando gli è stato chiesto se c’era anche la volontà di indagare il partito democratico, Mulvaney, ha risposto: “Me ne ha parlato il presidente? Assolutamente. Ma le cose stanno così, ed è per quello che abbiamo trattenuto i soldi". Poi, in un altro passaggio, il capo dello staff presidenziale ha aggiunto: "Fatevene una ragione, fa parte della politica estera, lo facciamo tutte le volte”.