Kievgate, ex procuratore: "Giuliani voleva inchiesta su Biden ma niente prove"

USA: EX PROCURATORE KIEV, 'GIULIANI VOLEVA INCHIESTA SU BIDEN MA NIENTE PROVE'

Yuri Lutsenko, l'ex procuratore generale dell'Ucraina, afferma che Rudy Giuliani gli avrebbe chiesto più volte di avviare l'inchiesta a carico di Joe Biden. E di aver sempre rifiutato le sollecitazioni dell'avvocato personale di Donald Trump perché non aveva riscontrato prove a sostegno delle accuse di corruzione avanzate da Giuliani. "Gli dissi, affidiamo la cosa ai procuratori non ai presidenti", racconta - in un'intervista al Los Angeles Times - Lutsenko, che è stato licenziato il mese scorso pochi mesi dopo l'insediamento del nuovo presidente Vlodymyr Zelensky. Di fronte alle sollecitazioni di Giuliani, Lutskenko ha risposto esortandolo a far avviare un'inchiesta negli Usa, con la quale la magistratura ucraina sarebbe stata lieta di collaborare in presenza di prove.

"Io gli dissi che non potevo avviare un'inchiesta per l'interesse di un funzionario americano", ha aggiunto Lutsenko raccontando dei due incontri avuti con Giuliani che gli è sembrato "ossessionato" dalla vicenda di Biden e del figlio. In questi incontri l'allora procuratore spiegò all'avvocato newyorkese che il fatto che Hunter Biden avesse un posto nel consiglio di amministrazione della principale compagnia di gas ucraina, Burisma Holdings, "poteva segnalare un conflitto di interessi" ma non era illegale. Hunter ha lasciato l'incarico dopo l'annuncio della candidatura del padre alla Casa Bianca. Le dichiarazioni al giornale americano dell'ex procuratore sono interessanti perché finora nelle diverse ricostruzioni delle trame del Kievgate, Lutsenko è stato indicato come una delle fonti delle accuse rivolte a Biden, delle lamentele verso Marie Yovanovitch, l'ex ambasciatrice Usa a Kiev richiamata a Washington la scorsa primavera dopo una campagna di accuse da parte di Giuliani.