Kievgate, la talpa è uno 007. Trump: "Biden ha cercato di rubare elezione"

Trump: talpa è agente Cia distaccato alla Casa Bianca

La talpa del caso ucraino che ha messo nei guai il presidente americano, Donald Trump, e' un agente della Cia in passato distaccato alla Casa Bianca. Lo ha riferito il New York Times, precisando che nel frattempo l'agente e' tornato in servizio a Langley. Di questo presunto agente della Cia si sa molto poco, ha riferito il quotidiano newyorkese, sostenendo che dalla sua denuncia della telefonata tra Trump e il presidente ucraino sembrerebbe essere un analista con una conoscenza approfondita della politica ucraina e un'infarinatura legale. I suoi avvocati hanno sottolineato che pubblicare informazioni su di lui e' pericoloso. Il direttore ad interim dell'intelligence Joseph Maguire ha assicurato che proteggerlo e' un dovere. Dal New York Times, il direttore Dean Baquet ha difeso la scelta di pubblicare informazioni su di lui sostenendo che "il ruolo, la credibilita' e la sua posizione nel governo sono essenziali per capire una delle questioni piu' importanti che affronta il Paese e cioe' se il presidente ha abusato dei suoi poteri e se la Casa Bianca lo ha coperto".

Trump: Biden, ha tentato "rubare elezione" con aiuto estero

Il presidente Donald Trump ha tentato "di rubare le elezioni". E' l'affondo dell'ex vice presidente democratico Joe Biden sul quale Trump ha chiesto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di indagare per intralciare la sua corsa alla Casa Bianca. Durante un evento di raccolta fondi a San Marino, in California, Biden ha sottolineato come Trump abbia cercato aiuto all'estero "per vincere" le presidenziali del 2020.