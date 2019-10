Kievgate, spunta seconda talpa contro Trump. Ma tre dem contro Biden

Usa: media, seconda talpa pronta a testimoniare contro Trump

La seconda talpa e' pronta a testimoniare contro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nell'indagine parlamentare sul processo di impeachment del presidente. Lo ha annunciato il canale televisivo della Abc, citando l'avvocato Mark Zaid, che rappresenta la prima talpa il cui rapporto ha spinto l'apertura dell'indagine. Zaid ha dichiarato ad Abc News che anche il secondo informatore era un membro dell'intelligence e aveva una conoscenza diretta di alcuni degli elementi sollevati dal suo collega sulla conversazione telefonica tra Donald Trump e l'omologo ucraino, Vladymyr Zelensky.

Usa 2020: tre dem a Biden, no figli in board stranieri

Joe Biden diventa vulnerabile anche alle critiche dei suoi rivali di partito nella corsa alla Casa Bianca per aver lasciato che suo figlio Hunter sedesse nel board di una societa' energetica ucraina quando lui era vice presidente. La senatrice Amy Klobuchar ha detto che se vincera' non consentira' al figlio del suo vicepresidente di sedere in un board straniero. "Probabilmente no", le ha fatto eco la senatrice Kamala Harris, mentre Beto O'Rourke metterebbe il veto ai famigliari di tutti i suoi eventuali ministri.