Kievgate, Trump ha coinvolto nella vicenda anche il vice Mike Pence

Trump: Wp, ha coinvolto anche Pence in pressioni su Kiev

Donald Trump ha coinvolto anche il vice presidente americano Mike Pence nelle pressioni sull'Ucraina affinché aprisse un'inchiesta per gettare fango sul candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden. Lo riporta il Washington Post, spiegando che Trump ordinò a Pence di non andare alla cerimonia di insediamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lo scorso maggio, come forma di pressione, affidandogli anche l'incarico di comunicare a Kiev che gli aiuti militari Usa erano stati congelati.