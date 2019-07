Kim-Trump, già finito l'idillio? Pyongyang contro l'affare F35 Washington-Seul

Nordcorea critica acquisto caccia F-35 americani da parte della Corea del Sud

L'acquisto da parte della Corea del Sud di aerei caccia statunitensi F-35 costringerà la Corea del Nord a sviluppare e testare "equipaggiamenti militari speciali" in grado di distruggere queste nuove armi. Lo ha detto un direttore di ricerca del ministero degli Esteri di Pyongyang. Due caccia F-35 sono stati consegnati alla Corea del Sud lo scorso marzo e Seoul è in attesa di ulteriori aerei quest'anno. Complessivamente, quaranta caccia saranno forniti dagli Stati Uniti entro il 2021.

Le autorità sudcoreane sono "sfacciate e pietose" nel "parlare ad alta voce di riconciliazione e cooperazione" tra le due Coree mentre "stanno ottenendo ulteriori armi dagli Stati Uniti", ha affermato il portavoce nordcoreano, la cui identità non è stata rivelata, in una dichiarazione trasmessa dall'agenzia ufficiale Kcna. Malgrado un nuovo vertice tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in a giugno, i rapporti tra i due vicini non hanno fatto molti passi in avanti dalle misure di distensione lanciate lo scorso anno, sulla falsariga dello stallo nei negoziati tra Pyongyang e Washington sulla questione della denuclearizzazione.