Kirghizistan sull'orlo della guerra civile: arrestato l'ex presidente

KIRGHIZISTAN: L'EX PRESIDENTE ATAMBAYEV RIMARRA' IN CARCERE

L'ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev, arrestato ieri dopo una nuova operazione delle forze di sicurezza nella sua residenza a Koi-Tash, vicino a Bishek, rimarrà in carcere almeno fino al prossimo 26 agosto, come ha stabilito ieri un giudice formalizzando l'accusa di corruzione, ha reso noto il suo avvocato. Nella notte di scontri fra forze di sicurezza e sostenitori di Atembaev, mercoledì, è morto un agente e quasi cento altre persone sono rimaste ferite.

Kirghizistan, la cronacva del nuovo blitz delle forze speciali in casa ex presidente

Nuovo blitz, a distanza di 24 ore dal primo della polizia e delle forze di sicurezza del Kirghizistan nella residenza dell'ex presidente Almazbek Atambayev, per arrestarlo. Lo ha denunciato una deputata alleata dell'ex presidente, Irina Karamushkina, secondo la quale al blitz partecipano circa 1.000 uomini mentre un numero piu' o meno pari di sostenitori dell'ex presidente e' schierato a difesa della residenza, nel villaggio di Koi-Tash, nei pressi della capitale Bishkek. "Sono pronti a difendere l'ex presidente fino alla fine", ha detto Karamushkina. Ieri le forze speciali non sono riuscite a catturare Atambayev dopo un primo blitz nel quale e' rimasto ucciso un ufficiale delle forze di sicurezza, mentre un ufficiale della polizia e' in condizioni critiche. Le teste di cuoio hanno fatto irruzione nella casa-fortino dell'ex presidente e si sono scontrati con i suoi uomini. Sono stati sparati diversi colpi e almeno 35 persone sono rimaste ferite. Intanto per oggi e' stata convocata una manifestazione in sostegno di Atabayev, nello stesso luogo in cui parti' la rivolta del 2010. Privato dell'immunita' nel giugno scorso, l'ex presidente e' accusato dai magistrati di aver acquistato terreni in maniera illegale. Ma Atambayev da settimane aveva rafforzato gli uomini a sua protezione.

Il presidente del Kirghizistan, Sooronbay Jeenbekov, ha assicurato surante una seduta straordinaria del parlamento che il suo predecessore sara' processato, perche' "ha calpestato la Costituzione e le leggi della Repubblica del Kirghizistan resistendo con la violenza armata ad una indagine che rispetta i termini della leggelegge". Jeenbekov, che ha ereditato il potere da Atambayev nel 2017, ha sottolineato che l'ex presidente non e' piu' un testimone nell'indagine, ma e' accusato di "gravi crimini" per l'utilizzo di armi contro forze speciali. "Pensa solo a se stesso e non al popolo, garantiremo l'ordine pubblico", ha accusato il presidente assicurando che quanso sta accadendo non e' la conseguenza di un dualismo con il suo predecessore, come invece hanno ipotizzato alcuni analisti.