Kosovo Serbia, nuovi venti di guerra dopo l'arresto di serbi

Kosovo: tensioni per arresto serbi; Belgrado e Mosca protestano

Tensioni sono esplose nel Nord del Kosovo, dopo che la polizia ha arrestato di 13 persone di etnia serba, in quella che e' stata descritta come un'operazione contro il crimine organizzato, ma percepita da Belgrado come mirata contro la comunita' serba. Gli scontri, in cui e' stato ferito un agente, sono avvenuti a Nord Mitrovica, la parte a maggioranza serba della citta' kosovara, dove nel sud si concentra invece la comunita' albanese. Da quando si e' dichiarato indipendente dalla Serbia, il Kosovo combatte per esercitare la sua autorita' sulle comunita' di etnia serba, rimaste fedeli a Belgrado, che non riconosce l'indipendenza di quella che era una sua provincia. Nel raid della polizia - che la forza Nato in Kosovo (Kfor) ha spiegato essere un'operazione, avviata su mandato della procura di Pristina e riguardante l'intero territorio del Kosovo - sono stati arrestati "alcuni agenti e cittadini" accusati di criminalita', contrabbando e corruzione, hanno fatto sapere dalle forze dell'ordine kosovare.

A causa della resistenza opposta agli agenti a Nord Mitrovica, un poliziotto e' stato ferito, "ma la sua vita non e' in pericolo", hanno assicurato le autorita'. Un funzionario serbo, in forma anonima, ha detto che si e' verificata una sparatoria nella citta' di Zubin Potok, a maggioranza serba, sempre nel Nord. A Belgrado, la notizia ha suscitato allarme: il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha posto in stato di massima allerta esercito e forze di polizia e ha avvertito la Ue che la Serbia reagira', se le forze speciali della polizia di Pristina non si ritireranno dal Nord del Kosovo. Intanto la Russia, che e' tra i Paesi che non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, e' intervenuta nella vicenda. Secondo la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, l'operazione ordinata da Pristina e' "una provocazione", volta a "intimidire ed espellere la popolazione non albanese e stabilire con la forza il controllo su queste aree".