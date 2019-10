L'onda verde travolge la Svizzera. Ma la destra si conferma prima

Si profila un'affermazione storica per i partiti ambientalisti in Svizzera, anche se la destra populista dovrebbe rimanere la prima forza politica del Paese. Secondo le proiezioni dell'istituto Gfs.bern, nella 'camera bassa' i Verdi (sinistra) ottengono 16 seggi in piu', passando a 27 deputati (13% ). I Verdi-Liberali (destra) guadagnano 8 seggi, per un totale di 15 eletti (il 7,6%). Gli appelli della giovane attivista svedese Greta Thunberg, hanno avuto un'eco speciale in Svizzera, dove decine di migliaia di persone hanno partecipato allo 'sciopero del clima': alla fine di settembre, c'erano 100 mila persone in piazza a Berna; una mobilitazione che ha fatto si' che numerose citta' e cantoni, come Ginevra, venerdi', proclamassero lo "stato di emergenza climatica".



La portata della crescita dei partiti ambientalisti era la principale incognita delle elezioni, in cui si rinnovavano 200 consiglieri nazionali (nella 'camera bassa'), eletti proporzionalmente, e i 46 consiglieri di Stato ('camera alta'), eletti con un sistema maggioritario a doppio turno. In costante progresso dagli anni '90, i populisti di destra dell'Unione Democratica di centro (Udc) - i cui proclami anti-migranti e dalle tinte xenofobe hanno spesso suscitato polemiche- escono indeboliti dal voto: il 27,3% dei suffragi, contro i 29,4% ottenuto nel 2015. A sinistra, anche il Partito socialista (Ps) registra perdite, con il 16,5% dei voti. In declino i liberali radicali (Plr), a destra, con il 15,2% dei voti. Stabile invece il Partito Democratico Cristiano (Pdc) all'11,8% (26 seggi).



L'11 dicembre, le due camere parlamentari eleggeranno i sette ministri del governo, i cui portafogli saranno distribuiti tra le grandi formazioni. Dal 1959, i quattro grandi partiti del Paese -Udc, Ps, Plr e Pdc - si distribuiscono i 7 ministeri secondo una 'formula magica'. Attualmente l'Udc, il Ps e il Plr hanno due ministri a testa e il settimo e' nelle mani del Pdc. Dato che i due partiti ambientalisti sono posizionati in modo diverso nel panorama politico, non e' certo che a dicembre si alleeranno. Tra l'altro, secondo gli analisti, gli ambientalisti dovranno consolidare i loro progressi elettorali, prima di poter aspirare a entrare nell'esecutivo. E per essere eletto ministro, si deve avere rappresentanza in entrambe le camere; e questo non e' il caso dei Verdi-liberali ne' dei Verdi.