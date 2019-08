Lega, audio Metropol registrato da un italiano. Acquisito dai pm dall'Espresso

Lega: audio Metropol acquisito da pm da giornalisti Espresso

L'audio che contiene la registrazione della riunione al Metropol di Mosca dello scorso 18 ottobre e' stato acquisito dai pm di Milano che indagano sui presunti finanziamenti russi alla Lega. Da quanto riferito, il file e' stato acquisito dagli inquirenti quando e' stato aperto il fascicolo d'inchiesta, ossia all'indomani del primo articolo sull'Espresso relativo ai fondi russi. Il file e' stato richiesto ai due cronisti che hanno firmato l'articolo sulla vicenda sul settimanale. Uno dei due, poi, convocato in procura, e' stato ascoltato e le sue dichiarazioni sono state messe a verbale. Dall'incontro e' quindi emerso che i giornalisti erano in possesso dell'audio da una fonte, che pero' non hanno rivelato avvalendosi del segreto professionale. Con tutta probabilita' uno dei partecipanti italiani all'incontro. L'audio di cui era in possesso il giornalista non e' stato consegnato spontaneamente agli inquirenti, che hanno dovuto quindi emanare una "richiesta di consegna" formale, ovvero un atto che prelude alla perquisizione. Una volta diventato oggetto di indagine, tramite i tecnici, la procura ha verificato la veridicita' del file, che e' lo stesso poi pubblicato solo a luglio dal sito americano BuzzFeed. Su chi abbia invece fornito l'audio alla testata americana, secondo quanto appreso, non e' stata fatta alcuna indagine.

LEGA: INDAGINE PROCURA MILANO SOTTOTRACCIA PER 5 MESI

La procura di Milano ha lavorato sottotraccia per cinque mesi prima che l'indagine sui presunti fondi russi alla Lega esplodesse sui giornali, con la pubblicazione di un audio da parte del sito americano Buzzfedd. L'inchiesta dei pm Sergio Spataro e Gaetano Ruta, coordinata dall'aggiunto Fabio De Pasquale, inizia dopo la pubblicazione su L'Espresso dell'incontro all'hotel Metropol di Mosca dove sarebbe stata tentata un'operazione sospetta. A quel tavolo siedono sei persone tra cui Gianluca Savoini, ex portavoce del vice premier Matteo Salvini e considerato un uomo della Lega. L'apertura del fascicolo non è immediato, ma le attività 'nascoste' - su cui i pm mantengono il massimo riserbo - avrebbero portato a dei risultati per dimostrare l'accusa di corruzione internazionale, da sommare alla traccia audio nelle mani dei pm.