Lettonia, il giudice Ue Egits Levits eletto come nuovo presidente

Lettonia: eletto giudice Ue come presidente del Paese

Il Parlamento lettone ha eletto come nuovo capo di Stato della Lettonia il giudice della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Egils Levits, 63 anni, proveniente da una famiglia di dissidenti sovietici ed emigrato in Germania con i genitori nel 1972 per volere del Kgb. Rientrato in Lettonia, nel 1990 Levits ha partecipato alla stesura della dichiarazione di indipendenza della repubblica baltica. Hanno votato per Levits 61 deputati su 100. Il mandato presidenziale dura quattro anni.