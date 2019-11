Libano: altra notte di scontri nel Paese

Scontri tra sostenitori del primo ministro facente funzioni del Libano, Saad al-Hariri, e dei gruppi sciiti Hezbollah e Amal sono scoppiati a Beirut nella giornata di ieri, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Nna. Gli scontri hanno segnato la seconda notte consecutiva di violenza legata alla crisi politica del Libano, dove migliaia di persone scendono in piazza da settimane contro l'elite al potere nel Paese in una direzione piu' sanguinosa.

Un video pubblicato dall'emittente libanese Lbci mostrava spari pesanti attorno al ponte Cola a Beirut. La fonte degli spari non e' stata immediatamente chiara. Non sono stati segnalati feriti. Nella citta' meridionale di Tiro, i sostenitori di Hezbollah e Amal hanno distrutto alcune tende di protesta e le hanno incendiate, spingendo le forze di sicurezza ad intervenire e sparare in aria, secondo i media libanesi. Le proteste che hanno travolto il Libano dal 17 ottobre sono alimentate dal profondo risentimento per una classe dirigente vista come impantanata nella corruzione e che ha portato l'economia in crisi.