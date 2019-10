Libano, quarto giorno di proteste di massa. Hariri apre a elezioni anticipate

LIBANO: HARIRI, 'SE LA PIAZZA LO CHIEDE, SI' A ELEZIONI ANTICIPATE'

Se i manifestanti che da cinque giorni protestano a Beirut "vogliono elezioni legislative anticipate, sosterrò la loro richiesta". Lo ha affermato il premier libanese Saad HARIRI, citato dai media locali. "I giovani libanesi rivendicano la loro dignità e chiedono che la loro voce sia ascoltata - ha detto - Non permetterò a nessuno di minacciare i giovani in piazza e lo Stato ha il dovere di proteggerli".

Libano: quarto giorno di proteste, in attesa annuncio riforme

Per il quarto giorno consecutivo, centinaia di migliaia di persone sono scese in strada in Libano per protestare contro la corruzione e la cattiva gestione del governo. Secondo fonti ufficiose, i partiti di governo hanno raggiunto un accordo su un pacchetto di riforme per uscire dalla crisi economica e porre fine al malcontento popolare, ma il governo si deve riunire domani. Le manifestazioni, iniziate giovedi' scorso dopo l'annuncio di una tassa, successivamente ritirata, sulle chiamate via Internet, sono continuate oggi a Beirut e in altre parti del paese, da Tripoli e Akkar a Tiro e Nabatieh.

Pneumatici e contenitori dell'immondizia bruciali sulle principali arterie cittadine hanno creato difficolta' al traffico. L'Universita' americana di Beirut e l'Universita' libanese hanno annunciato che rimarranno chiuse lunedi', cosi' come le scuole cattoliche e le banche. Venerdi' scorso, il primo ministro Saad Hariri ha concesso 72 ore a tutti i partiti politici all'interno e fuori dal governo per trovare una soluzione alla crisi economico-sociale e accettare il piano di riforma da lui proposto, un ultimatum che scade domani.