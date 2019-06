Liberia, la triste parabola di George Weah. Da idolo a presidente sotto accusa

Liberia: i leader della protesta lanciano un ultimatum a Weah

Da campione e idolo simbolo di un'intera nazione a presidente sotto attacco. Ultimatum a George Weah: gli organizzatori delle proteste che venerdi' avevano portato migliaia di persone nelle strade per manifestare contro il governo del presidente George Weah hanno annunciato che concederanno al capo dello Stato un mese di tempo per soddisfare le loro richieste. Non e' chiaro quali saranno le mosse allo scadere dell'ultimatum. Nuovi cortei sono stati annunciati per domani. I leader della protesta hanno denunciato le autorita' per non aver permesso loro di presentare le proprie a Weah o alla sua vicepresidente Jewel Howard-Taylor, ex moglie dell'ex "signore della guerra" Charles Taylor (1997-2003). "Ci aspettiamo che il governo risponda alle nostre richieste entro un mese", ha detto uno dei leader del gruppo, Darius Dillon. Tra queste c'e' l'apertura di un procedimento penale contro il ministro delle Finanze Samuel Tweah e il governatore della Banca centrale di Liberia, Nathaniel Patray, per una controversa operazione monetaria lanciata nel 2018 e destinata a frenare l'inflazione.

Liberia, i motivi della protesta

Il "Consiglio dei patrioti" - questo il nome del gruppo che guida le proteste - chiede anche che venga reso nota l'esatto ammontare del patrimonio del presidente e della sua amministrazione. Da parte sua, la polizia ha anche annunciato di aver intentato una causa contro il deputato dell'opposizione Yekeh Kolubah, uno degli organizzatori della protesta del 7 giugno, che e' stato brevemente detenuto due giorni prima e 20 dei suoi sostenitori. Due giorni fa i manifestanti hanno chiesto misure per arginare la crisi economica, un tribunale speciale per processare i responsabili della guerra civile che ha devastato la Liberia tra il 1989 e il 2003 e rafforzare la lotta alla corruzione. Eletto successore del presidente Ellen Johnson Sirleaf (2006-2018) sulla base di un programma di alleviamento della poverta' e promettendo di lottare contro la corruzione, Weah, ex campione del Psg e del Milan, si e' detto consapevole delle difficolta' della popolazione, annunciando tra le altre cose il lancio di un programma di assistenza del Fondo monetario internazionale volto a stabilizzare l'economia.