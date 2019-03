Libia: al-Serraj promette elezioni entro la fine dell'anno, intesa con Haftar

Il primo ministro Fayez al-Serraj e il maresciallo Khalifa Haftar verso l'unità nazionale che fermerebbe la guerra civile iniziata nel 2011 dopo la morte di Gheddafi

Il primo ministro del governo di accordo nazionale della Libia, Fayez al-Serraj, ha dichiarato che intende tenere elezioni parlamentari e presidenziali entro la fine dell'anno. Lo ha riportato Reuters, secondo cui durante un discorso a Tripoli al-Serraj ha dichiarato di aver incontrato il maresciallo Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito Nazionale Libico ad Abu Dhabi per "fermare lo spargimento di sangue, raggiungere una formula per evitare il conflitto e l'escalation militare del nostro paese".

Un’altra buona notizia dopo quella della scorsa settimana, quando al-Serraj, e Haftar, comandante dell'Esercito Nazionale Libico, si sono accordati per tenere elezioni generali in Libia e mantenere l'unita' del paese, mettendo fine alla transizione nel Paese. A gennaio la forza guidata dal maresciallo Haftar ha lanciato nel sud della Libia un'operazione per combattere "terroristi, criminali e bande armate transfrontaliere". Da allora ha ottenuto il controllo della citta' di Sabha e del maggior giacimento petrolifero del paese, Sharara, nel sud-ovest del Paese.