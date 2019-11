Libia, gli Usa mollano Serraj e vedono Haftar. Italia fregata?

LIBIA: DELEGAZIONE USA VEDE HAFTAR, OBIETTIVO 'STOP OSTILITA''

Gli Stati Uniti si siedono al tavolo con Khalifa Haftar. Il Dipartimento di Stato ha dato notizia di un incontro avvenuto domenica scorsa tra funzionari americani e il generale libico, al comando dell'autoproclamato Esercito nazionale libico. L'obiettivo, si legge in una nota diffusa nelle ultime ore a Washington, "discutere i passi per arrivare a una sospensione delle ostilità e a una soluzione del conflitto libico". Della delegazione americana che ha incontrato Haftar facevano parte la vice consigliera per la Sicurezza nazionale per il Medio Oriente e il Nord Africa, Victoria Coates, l'ambasciatore per la Libia, Richard Norland, il vice assistente segretario per gli Affari internazionali del Dipartimento dell'Energia, Matthew Zais, e il numero due di Africom per la strategia e i programmi, il generale di brigata Steven deMilliano. Non è chiaro dove siano avvenuti i colloqui.

"Un colloquio proficuo ieri con il generale Haftar - ha twittato Zais - Gli Stati Uniti vogliono lavorare con la Libia per far sì che possa uscire dalla guerra civile in grado di amministrare in modo efficace le risorse energetiche libiche per il bene di tutti i libici". I colloqui sono avvenuti a più di sette mesi dall'avvio dell'offensiva di Haftar che punta a Tripoli, sede del governo di concordia nazionale di Fayez al-Serraj, e mentre la Germania continua a lavorare alla conferenza di Berlino sulla Libia. Haftar controlla buona parte della Libia orientale e alcune aree del sud. Le conseguenze di questo cambio di tavolo si possono far sentire anche sull'Italia, che era al momento rimasta dalla parte di Serraj.