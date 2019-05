Libia, media russi: generale Haftar in visita a Mosca

Il generale libico Khalifa Haftar è a Mosca, in Russia. Due fonti lo hanno riferito a News.ru, senza precisare quali sono gli interlocutori russi con cui l'uomo forte della Cirenaica discuterà dell'offensiva in corso dal 4 aprile scorso per prendere il controllo di Tripoli. Atteso a Mosca ai primi di giugno l'inviato Onu, Ghassam Salamè, per incontrare il ministro degli Esteri Sergei Lavrov.