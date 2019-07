Libia, missili di Haftar sono made in Usa. Ma erano stati venduti alla Francia

Libia: missili Usa in mano ad Haftar passati dalla Francia

Parbleu, voilà la prova. Erano stati venduti alla Francia per poi finire in mano alle forze del maresciallo Khalifa Haftar in Libia: sarebbe stato questo il destino di "potenti missili americani" di cui scrive oggi il New York Times. Trattasi di quattro missili anti-carro Javelin, che costano ognuno piu' di 170 mila dollari, trovati il mese scorso dall'esercito del Governo riconosciuto dalle Nazioni Unite e guidato da Fayez al-Serraj in un campo dei miliziani di Haftar a Gheryan, una citta' a sud di Tripoli. A quanto scrive il quotidiano americano, un trasferimento di armi da parte della Francia alle forze del generale Haftar rappresenterebbe una violazione degli accordi con gli Usa ma anche dell'embargo sugli armamenti delle Nazioni Unite. Tuttavia, scrive ancora il New York Times, "negli ultimi giorni il Dipartimento di Stato ha investigato sulle origine di questi missili, sulla base dei numeri di serie e altre informazioni, giungendo alla conclusione che originariamente erano stati venduti alla Francia, considerato forte sostenitore di Haftar".

E' sempre il New York Times a ricordare che la Francia acquisto' circa 260 missili Javelin dagli Stati Uniti nel 2010. Sulla questione, il Dipartimento di Stato ha avuto una riunione con le commissioni di Camera e Senato confermando le conclusioni della propria inchiesta, ossia che i missili trovati in Libia erano proprio quelli venduti alla Francia. Da parte sua, un consulente delle Forze armate francesi interpellato dal quotidiano statunitense ha confermato che i Javelin di Gheryan appartenevano alla Francia, aggiungendo pero' che sarebbero danneggiati e comunque non utilizzabili. Il consulente - obbligato a mantenere l'anonimato - ha anche aggiunto che i missili erano stati temporaneamente depositati in un magazzino e negando che siano stati trasferiti alle forze locali. A sua detta, le armi - effettivamente acquistate dagli Usa nel 2010 - erano destinate a proteggere le truppe francesi dispiegate in Libia per "operazioni di intelligence e antiterrorismo" e pertanto non rappresenterebbero una violazione degli embargo esistenti. E' ancora il New York Times a notare che tale ricostruzione dei fatti "lascia tuttavia senza risposta molte domande", in particolare su "come queste armi siano finite in un campo" delle forze di Haftar "vicino alla prima linea di una battaglia che a detta dell'Onu ha causato oltre 1000 vittime da aprile ad oggi, compresi 106 civili". Le forze speciali francesi inviate in Libia principalmente erano di stanza nell'est del Paese, ad una grande distanza da Tripoli, dove attualmente si concentrano gli scontri. "La scoperta dei missili Jovelin - conclude il giornale americano - conferma i timori di lunga data sul fatto che il sostegno straniero alle varie parti in causa in Libia non faccia altro che amplificare il conflitto".