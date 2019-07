Libia, nuove accuse alla Francia: "Sospettiamo altre armi ad Haftar"

Libia: Tripoli, sospettiamo presenza altre armi francesi

Il sospetto del Governo di accordo nazionale libico di Tripoli e' che "ci siano altre armi francesi" in mano alle milizie del maresciallo Khalifa Haftar. Lo dichiara all'Agi il portavoce del ministero degli Esteri, Mohammed Al-Qablawi. "Il nostro ministro ha scritto al suo omologo francese perche' vogliamo delle spiegazioni urgenti e chiare da Parigi", continua. "Finora le informazioni arrivate sono contraddittorie e incomplete", spiega il portavoce della diplomazia di Tripoli. "Da una parte dicono che quelle armi erano inutilizzabili e dall'altra che sarebbero servite per la protezione dei francesi impegnati nelle operazioni anti-terrorismo. Inoltre ci chiediamo come la Francia possa pensare di portare avanti operazioni contro il terrorismo senza confrontarsi e coinvolgere il nostro governo, internazionalmente riconosciuto, e membro dell'alleanza internazionale contro il terrorismo", aggiunge Qablawi.

Libia: Tripoli, Francia dica chiaramente da che parte sta

La Francia "deve dire chiaramente da che parte sta e chi sostiene in Libia". Lo dichiara all'Agi il portavoce del ministero degli Esteri del Governo di accordo nazionale libico, Mohammed Al Qablawi. "Il ritrovamento delle armi francese nella base di Gharian gestita dalle milizie di Khalifa Haftar va contro tutte le dichiarazioni, finora rilasciate dal governo francese in ogni occasione, sul fatto che Parigi voglia la pace e la stabilita' in Libia. Ora vogliamo che dica chiaramente chi appoggia", spiega Al Qablawi. "Il ritrovamento di quelle armi ci ha sorpresi e pretendiamo dalla Francia di fornire le informazioni in ogni dettaglio su come siano finite in Libia su chi le ha consegnate, a chi e come", continua il portavoce degli Esteri del governo di Fayez al Serraj. Allo stesso tempo Tripoli attende "gli esiti delle indagini dell'amministrazione americana sulle armi ritrovate".