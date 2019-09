Libia, Serraj accusa ancora la Francia: "Interferenze pro Haftar"

LIBIA: SERRAJ DENUNCIA 'INTERFERENZA PAESI STRANIERI' E ACCUSA HAFTAR

Il capo del governo di accordo nazionale libico, Fayez al-Serraj, ha denunciato dal palco delle Nazioni Unite le "ingerenze" dei Paesi stranieri in Libia e ha definito il suo rivale, il generale Khalifa Haftar, "un criminale assetato di sangue". "E' deplorevole che altri Paesi continuino a interferire" in Libia, ha detto al Palazzo di Vetro, puntando esplicitamente il dito contro Emirati Arabi Uniti, Francia ed Egitto, tra i principali 'sponsor' dell'uomo forte della Cirenaica che lo scorso aprile ha lanciato un'offensiva contro Tripoli. "La Libia sta attraversando una grave crisi a causa di interferenze straniere negative", ha insistito Serraj, criticando il ruolo degli Emirati, la scoperta di "missili francesi" in una località liberata dalle truppe di Tripoli e "l'Egitto che ci dà lezioni". "Ciò che ha incoraggiato questo criminale di guerra (Haftar, ndr) è il sostegno degli Stati stranieri - ha proseguito il capo del governo di accordo nazionale - Lo sconfiggeremo a prescindere dal suo sostegno".

Proseguendo nel suo intervento all'Onu, Serraj ha accusato Haftar di crimini di guerra, citando a tal proposito i bombardamenti indiscriminati contro aeroporti, ospedali, ambulanze, aree residenziali ed il reclutamento di bambini. "Chiediamo alla Corte Penale Internazionale di giudicare i responsabili di questi crimini" e all'Onu di inviare una missione in Libia per accertare i fatti, ha aggiunto. "Haftar - ha concluso SERRAJ - sta provando a promuovere una guerra tra est e ovest della Libia" con l'obiettivo di instaurare uno "Stato militare".