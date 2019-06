Libia, Serraj pressa l'Italia: "Dica apertamente che ci sostiene"

Libia: Serraj, Italia non sia timida, dica che ci sostiene

"Apprezziamo il ruolo italiano, siamo in continuo contatto con il governo. Il punto per noi non e' chiedere aiuto per Serraj, ma per le istituzioni che rappresentiamo. L'Italia non deve essere timida, deve dire che sostiene il governo di accordo nazionale. E' l'unico governo legittimo! Ora qualcuno vuole fare un colpo di stato e prendere il potere, questo sta accadendo. Al presidente del Consiglio Conte lo abbiamo detto chiaramente: e' un colpo di Stato e va condannato senza esitazioni! L'Italia ci sostiene, sostiene la nostra guardia costiera, non c'e' spazio per incertezze dall'Italia e dall'Unione europea".

Cosi' a Sky Tg24, in un'intervista esclusiva che sara' trasmessa alle 19.30, il presidente libico Fayez al Serraj. Lancia anche un allarme Isis il leader libico: "Le ultime informazioni di intelligence dicono che Abu Bakr al-Bagdhadi e' nascosto tra Siria e Iraq, ma abbiamo avvertito i nostri partner che durante la guerra l'Isis sta crescendo nel nostro Paese, proprio a causa della guerra. Molte cellule dormienti si stanno risvegliando, il rischio non e' soltanto per noi ma per tutta la regione", spiega Serraj. "L'Isis - continua il presidente del governo di accordo nazionale - sta combattendo in alcune citta' nel sud della Libia, proprio ora. E' una prova della loro presenza. E sono certo che il terrorismo aumentera' se i nostri militari resteranno impegnati nella guerra di Tripoli".