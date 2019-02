Libia,intesa Serraj-Haftar per le elezioni. Una buona notizia per Italia e Ue

Libia, accordo tra al Serraj e Haftar per le elezioni

Il presidente del Governo di accordo nazionale della Libia, Fayez al Serraj, e il maresciallo Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico, hanno raggiunto un accordo per indire elezioni generali in Libia e preservare l'unità del Paese. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni unite, Ghassan Salamé, in un tweet. Secondo l'inviato i due leader - che si sono visiti ieri in un vertice ad Abu Dhabi, negli Emirati, si sono accordati sulla necessità di terminare la transizione nel Paese attraverso elezioni generali e sulle modalità per mantenere la stabilità della Libia e unificare le sue istituzioni.

Elezioni Libia, la svolta che aspettano Italia ed Europa

La notizia dell'intesa fa ben sperare l'Italia e l'Unione europea. Il caos libico, come spiegato in un'intervista di Affaritaliani.it al generale Franco Angioni, ha infatti serie conseguenze sul Vecchio Continente, a partire dal mancato controllo dei migranti in arrivo dall'Africa nonché dai rischi di guerra civile e di diffusione del terrorismo jihadista sempre incombenti. L'intesa tra al Serraj, riconosciuto dall'Onu e dall'Italia, e il generale Haftar, sostenuto dalla Francia, apre scenari ottimistici su un possibile ricompattamento del paese a poche miglia di mare dalle coste italiane.