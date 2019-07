Londra, summit dell'intelligence Five Eyes: focus su cybersecurity e Cina

Si apre a Londra, sotto gli auspici del nuovo governo di Boris Johnson, il summit dei Five Eyes, l'alleanza delle intelligence dei cinque Paesi anglofoni: Australia, Canada, Nuova Zelanda, Usa e Regno Unito. Al centro della due giorni - che vedranno a Londra ministri e procuratori generali dei diversi Paesi - le questioni chiave della sicurezza, dal terrorismo alla cybersecurity, passando per la difesa dei confini e i dati criptati, che rendono più difficile per gli 007, ma anche per la magistratura indagare.

La 'Cinque Occhi' è nata ai tempi della Guerra Fredda, sulla base di un accordo segreto tra i servizi segreti di Stati Uniti e Gran Bretagna per la condivisione di informazioni, con lo scopo di decodificare l’attività dell'intelligence sovietica. Sul finire degli Anni ‘50, entrarono a far parte dell’Alleanza anche il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda. Ora il focus non è solo sulla Russia ma anche (o soprattutto) sulla Cina. In particolare sarà interessante il confronto con l'intelligence britannica sul caso Huawei, visto che con Boris Johnson il governo di Londra potrebbe spostarsi sempre di più dall'Europa e cercare nuove opportunità alleati, compresa Pechino.

L'esistenza della Five Eye è diventata pubblica solo nei primi anni 2000. Questi accordi internazionali per la condivisione delle informazioni sono nel mirino degli attivisti per la libertà di internet e la tutela della privacy, che ne denunciano la vasta attività di sorveglianza sulla vita online dei cittadini. "Proteggere la società dalle minacce emergenti richiede una continua e più stretta cooperazione tra gli alleati internazionali", ha detto la neo ministra dell'Interno Priti Patel nel suo messaggio ai partecipanti del summit, tra cui i procuratori generali di Gran Bretagna e Stati Uniti, Geoffrey Cox e William Barr.