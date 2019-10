M5s a difesa del 5G: "Grandi potenzialità per la crescita". E sulla salute...

5G, M5S: "GRANDI POTENZIALITA' PER MIGLIORARE QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI"

"Il 5G è una tecnologia dalle grandi potenzialità che potrà essere applicata in diversi settori, dalla medicina ai trasporti, passando per l'istruzione, l'agricoltura e anche la pubblica amministrazione. Sempre per migliorare la vita dei cittadini. Ed è quello che vogliamo fare nel modo più sicuro possibile". A metterlo in evidenza sono Emanuele Scagliusi e Davide Serritella, deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti alla Camera, in merito alla votazione sulla mozione per il 5G.

Scagliusi e Serritella sottolineano come "è sotto gli occhi di tutti che il nostro mondo sia in continua evoluzione, nuove tecnologie e nuove scoperte scientifiche ci accompagnano a passo sempre più spedito. Vedere questo cambiamento e, ancor di più, essere in grado di guidarlo nel modo migliore e uno dei compiti più stringenti della politica attuale".

"Proseguiremo sulla strada dell'innovazione, mantenendo alta l'attenzione sugli studi e sulle ricerche sull'elettromagnetismo, accompagnando questi cambiamenti con adeguate iniziative di comunicazione, volte a soddisfare le esigenze di informazione chiara ed esaustiva per l'opinione pubblica" assicurano i due deputati pentastellati. Riguardo i paventati rischi, "allo stato attuale -argomentano Scagliusi e Serritella- non c'è alcun motivo di preoccupazione per la salute che non sia comprovata scientificamente. Ricordiamo infatti che oggi l'Italia presenta limiti di emissioni elettromagnetiche di 10 volte più basso rispetto a quelli degli altri Paesi, che seguono linee guida internazionali che già prescrivono limiti inferiori di centinaia di volte rispetto a soglie cautelative".

"Per questi motivi -assicurano infine- continueremo sempre a promuovere lo sviluppo tecnologico in atto nel settore delle telecomunicazioni come un'opportunità di crescita economica, di competitività, di occupazione e anche di inclusione sociale, miglioramento dei servizi di pubblico interesse e di aumento della qualità della vita dei cittadini italiani".

5G, Capitanio (Lega): "Governo getta la maschera, lo dovrà spiegare"

Ieri, invece, la Lega si era lamentata proprio sul tema 5G. "La clamorosa decisione del governo di rimettersi all'aula sulla mozione che chiede di fermare qualsiasi forma di sperimentazione del 5G nelle citta' italiane e' di una gravita' inaudita, uno schiaffo alle societa' che hanno investito 6,5 miliardi nel futuro del nostro paese e allo stesso tempo un favore ai competitor mondiali. Assistiamo con stupore a un pericoloso ritorno alla tentazione delle scie chimiche che il governo dovra' spiegare agli industriali, alle imprese, al mondo dell'istruzione e a quello della mobilita' sostenibile.La Lega proseguira' il suo lavoro per lo sviluppo consapevole sostenibile e non impattante del 5G, in attesa di tornare il prima possibile al governo di questo paese che non merita posizioni medievali". Cosi' Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e componente della Commissione Telecomunicazioni alla Camera, intervenendo in merito alla discussione sulle mozioni concernenti le iniziative volte alla tutela della salute in relazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza con particolare riferimento alla tecnologia 5G.