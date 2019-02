Di Maio conferma ad Affari: "In Francia per incontrare i gilet gialli"

Di Maio conferma con un WhatsApp al direttore di Affari: "In Francia per incontrare i gilet gialli"

Luigi Di Maio è in Francia per completare la squadra in vista delle elezioni europee. E come lui stesso conferma con un WhatsApp al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, è lì per incontrare insieme ad Alessandro Di Battista una delegazione di gilet gialli.

Il capo politico del Movimento prosegue dunque le sue visite all'estero in vista delle prossime elezioni europee. Si trova in Francia insieme ad Alessandro Di Battista, l'uomo di punta della campagna per le elezioni europee.

Nelle scorse settimane entrambi hanno più volte parlato dei gilet gialli, elogiandoli a più riprese. Elemento che aveva fatto anche arrabbiare il presidente francese Emmanuel Macron. La chiusura di un accordo coi gilet gialli andrebbe a completare ancora di più il gruppo Né di destra né di sinistra che Di Maio sta cercando di comporre in vista del voto di maggio.