M5s, Di Maio:"Grillo all'ambasciata cinese? Salvini pensi ai viaggi in Russia"

M5S: DI MAIO, 'NON CAPISCO PERCHE' SCANDALIZZARSI PER GRILLO IN AMBASCIATA CINA

Beppe Grillo è andato all'ambasciata cinese a titolo personale o in rappresentanza del Movimento? ''Capita spesso che un ambasciatore di un paese straniero voglia incontrare una personalità italiana e questo è valso anche per Grillo, perché scandalizza questo?'', replica Luigi Di Maio ospite di 'Agorà' su Rai3. ''Immagino -spiega il leader politico M5S- che Grillo sia andato all'ambasciata cinese su invito dell'ambasciatore cinese, perché scandalizzarsi quando non c'è nessuna possibilità che Grillo porti all'ambasciata cinese linee di governo, perché il governo è rappresentato dal presidente del Consiglio e dai ministri...''.

Di Maio: "Salvini? Pensi alle sue visite in Russia"

"Io sono rimasto molto colpito dalle visite di Salvini in Russia. Si preoccupi di quelle li' invece di preoccuparsi delle mie in Cina da ministro degli Esteri". Cosi' il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda durante la trasmissione Agora' su Raitre, relativa alle critiche per la posizione tenuta sulle violenze a Hong Kong. Di Maio ha difeso la politica di Roma con Pechino: "Dopo tanti anni di soli flussi di made in China verso l'Italia, abbiamo cominciato a firmare accordi per portare il Made in Italy sulle tavole della classe media e dei ricchi cinesi che vogliono comprare le cose ben fatte italiane e quando tu esporti non esporti l'azienda, ma solo il prodotto che si deve produrre in Italia, mentre prima si esportavano gli stabilimenti". Nei giorni scorsi, il leader della Lega Matteo Salvini aveva espresso preoccupazione per i rapporti dei Cinque Stelle con la Cina puntando il dito contro Beppe Grillo e "i suoi incontri con l'ambasciatore cinese e i frequenti viaggi di Di Maio in Cina", criticandoli perche' a suo dire sono rimasti "zitti sulla situazione di Hong Kong".