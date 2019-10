Macedonia Nord: premier chiede elezioni anticipate dopo no Ue

Il premier della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha chiesto elezioni anticipate dopo che l'Unione europea ha rifiutato di aprire i negoziati di adesione per lo Stato balcanico, obiettivo principale del suo governo. "Questo e' cio' che propongo: organizzare elezioni rapide in cui voi cittadini prenderete una decisione sulla strada che prenderemo", ha affermato in un discorso televisivo.