Geopolitica

Venerdì, 8 novembre 2019 - 09:33:00 Macron in Cina, non solo accordi commerciali. Apre Centre Pompidou a Shanghai Tra Francia e Cina l'avvicinamento non è solo commerciale ma anche culturale

Non solo accordi commerciali. La missione di Emmanuel Macron in Cina al China International Import Expo è stata davvero di grande respiro. Oltre ai 40 accordi sottoscritti con il presidente cinese Xi Jinping e all'intesa sul clima e all'accordo di Parigi, l'inquilino dell'Eliseo ha infatti anche inaugurato il nuovo Centre Pompidou di Shanghai. Un nuovo luogo di grande prestigio che testimonia un avvicinamento anche culturale tra Francia e Cina. Situato nel cuore del nuovo distretto di Xuhui Waterfront, destinato a diventare il più grande “corridoio culturale” dell'Asia, il museo ospiterà un vasto programma multidisciplinare.