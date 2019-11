Macron: "La Nato è in morte cerebrale". La Serbia compra missili dalla Russia

Macron: "La Nato è in stato di morte cerebrale"

La Nato è in stato di "morte cerebrale". Lo ha detto in una intervista all'Economist il presidente francese, Emmanuel Macron, lamentando una mancanza di coordinamento tra Europa e Stati Uniti e riferendosi all'azione aggressiva in Siria della Turchia, un membro chiave dell'Alleanza Atlantica. "Stiamo vivendo la morte cerebrale della Nato, non c'e' alcun coordinamento del processo decisionale strategico tra gli Stati Uniti e i suoi alleati. Nessuno. C'e' un'azione aggressiva non coordinata da parte di un altro alleato della Nato, la Turchia, in un'area in cui sono in gioco i nostri interessi", ha aggiunto.

Ma sul tramonto della Nato ha qualche responsabilità anche Macron

In realtà qualche responsabilità nella perdita di influenza della Nato, in particolare sui Balcani, ce l'ha anche il presidente francese. In particolare per il suo stop all'allargamento dell'Unione europea ai paesi balcanici. L'inquilino dell'Eliseo ha infatti recentemente bloccato il processo di adesione di Macedonia del Nord e Albania, facendo tra l'altro venir meno l'Ue alle promesse verso Skopje e Tirana. Ci sono state conseguenze politiche, in particolare in Macedonia del Nord dove il premier Zaev ha chiesto le elezioni anticipate nelle quali i nazionalisti potrebbero guadagnare voti, rimettendo in discussione proprio per il "tradimento" dell'Ue lo storico accordo raggiunto con la Grecia sul nome del paese.

E la Serbia compra missili dalla Russia

Sui Balcani molti paesi guardano con più attenzione verso est, in particolare a Russia e Cina, come reazione alla porta sbattuta in faccia da Bruxelles. Non è un caso che la Russia intende fornire alla Serbia i sistemi missilistici di difesa antiaerea Pantsir-S già "nei prossimi mesi" nonostante gli Usa abbiano avvertito il Paese balcanico di essere pronti a imporgli sanzioni nel caso in cui l'affare vada in porto: lo ha annunciato alla Tass il capo dell'agenzia statale russa per l'esportazione di armi Rosoboronexport, Aleksandr Mikheyev. I sistemi missilistici "vengono assemblati" e gli specialisti serbi "vengono addestrati", ha spiegato Mikheyev precisando che "tutto procede secondo i piani e non ci sono ritardi". "L'addestramento - ha proseguito il capo di Rosoboronexport - verrà presto completato e la parte russa comincera' le forniture. Il contratto verrà eseguito nei prossimi mesi".