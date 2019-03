Macron, missione nel Corno d'Africa. Obiettivo? Contrastare la Cina

Macron nel Corno d'Africa, un tour per arginare la Cina

Tour del Corno d'Africa per Emmanuel Macron: il presidente francese è partito alla volta di Gibuti e proseguirà la sua visita in Etiopia e Kenya, fino al 13 marzo. L'insolito giro in un'area che va al di là delle ex colonie francofone punta a radicare la presenza francese fuori dalla sua storica zona di influenza, anche per arginare la Cina. Un viaggio di due giorni in un contesto di campagna elettorale per le europee di maggio, una sfida cruciale per Macron che nel suo discorso di lancio ha sottolineato come "i due continenti - Europa e Africa - siano legati, nella buona e nella cattiva sorte".

- GIBUTI: Il presidente francese arriverà a Gibuti lunedì sera, dove incontrerà il collega Ismail Omar Guelleh e visiterà la base militare francese nella quale è dispiegato il più numeroso contingente di soldati all'estero, con 1400 uomini. Gibuti è un territorio fortemente strategico per le grandi potenze occidentali, presenti con basi militari di Italia, Germania, Stati Uniti, Giappone e di recente Cina. "E' un partner storico nella regione, sarebbe stato strano non andarlo a trovare" recita una nota dell'Eliseo, che tuttavia ha tardato nell'annunciare la prima tappa del viaggio di Macron nel Corno d'Africa. Tra i due Paesi, dai rapporti sempre complessi, ci sono interessi e preoccupazioni geopolitiche comuni: far fronte ai piani di espansione di Abu Dhabi nella regione e all'espansionismo della Cina.

- ETIOPIA: Il 12 marzo Macron raggiungerà l'Etiopia, come auspicato dal premier Abiy Ahmed durante la sua recente visita a Parigi. In quella occasione aveva chiesto aiuto alla Francia per proteggere il patrimonio architettonico cristiano e Macron aveva promesso di inviare esperti e finanziare diversi progetti archeologici, museali e del patrimonio. In occasione della tappa ad Addis Abeba dovrebbe essere annunciata la ristrutturazione del palazzo presidenziale, detto del Giubileo, e la sua trasformazione in museo grazie a fondi francesi. Macron cenerà al palazzo presidenziale con Sahle Work Zewde, ex ambasciatrice in Francia, eletta capo dello stato lo scorso ottobre. In Etiopia verrà firmato un accordo bilaterale di difesa mentre otto dirigenti di grandi aziende francesi allacceranno contatti con gli operatori economici locali. Macron visiterà anche Lalibela, centro del cristianesimo etiopico noto per le sue 11 chiese scavate nella roccia. Il paese africano, protagonista di una buona crescita negli ultimi anni, ha l'obiettivo di diversificare i suoi partner commerciali per non dipendere troppo dalla presenza cinese.

- KENYA: Il Kenya sarà l'ultima tappa del tour regionale di Macron, primo presidente francese a visitare il Paese. L'ambiente sara' il tema centrale della visita di Stato di Macron che parlerà di città sostenibile durante un sopralluogo alla stazione centrale di Nairobi e co-presiedera' con il suo omologo Uhuru Kenyatta il 'One Planet Summit'. A margine del vertice sul clima e l'ambiente Macron dovrebbe incontrare il neo presidente della Repubblica democratica del Congo, Fèlix Tshisekedi, per cercare di normalizzare le relazioni bilaterali dopo le critiche di Parigi sull'esito delle ultime votazioni congolesi. Macron avrà anche un colloquio con il neopresidente del Madagascar, Andry Rajoelina. Il viaggio africano di Macron si concludera' con un incontro con studenti dell'Università di Nairobi, con una sessione di domande dirette al quale il presidente francese risponderà al momento. Nella capitale keniana Macron ripeterà l'esperimento rischioso del novembre 2017 in Burkina Faso, dove si confronto' anche con toni duri con studenti dell'Università di Ouagadougou. Per la stampa si tratta di una "operazione seduzione" da parte di Macron per attirare in Francia studenti keniani, finora in pochi a scegliere Parigi come meta