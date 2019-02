Manovra, l'Ue boccia reddito e quota 100. "Riducono la crescita"

Manovra: Ue boccia reddito e quota 100 "riducono la crescita"

Nella manovra 2019 firmata dal governo Conte "non ci sono misure capaci di impattare positivamente sulla crescita di lungo termine". E' il giudizio contenuto nel Country Report dell'Unione europea sull'Italia che arrivera' mercoledi' prossimo dalla Commissione Ue e che viene stamane anticipato da La Repubblica. Il documento, secondo quanto riporta il giornale, esamina le misure del governo giallo verde i cui effetti, scrive Bruxelles, saranno nefasti per il Pil, il deficit e il debito. Tanto da rendere l'Italia un fattore di "rischio di contagio" per tutta l'Eurozona.

Manovra: M5S, quella correttiva e' fantascienza

"Parlare di Manovra correttiva e' pura fantascienza o, come direbbe qualcuno, una "malattia mentale". In una fase di congiuntura internazionale negativa la teoria economica, nelle sue piu' elementari nozioni, ci insegna che la politica economica e' chiamata ad agire in senso anticiclico. Una Manovra correttiva in senso restrittivo avrebbe effetti negativi sia sul PIL quanto sui conti pubblici. Come ribadito dallo stesso Ministro Tria, notizie del genere sono da ritenersi prive di qualsiasi fondamento. Gli italiani ci hanno chiesto di cambiare rotta". Cosi' in una nota i deputati della Commissione Finanze della Camera del MoVimento 5 Stelle.