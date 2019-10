Mattarella sferza l'Ue: "Sveglia sui migranti. Siria? Rischia la marginalità"

Mattarella striglia Ue su Siria, e' marginale; su migranti ancora lontani

L'Europa sia protagonista nella crisi siriana. Sergio Mattarella parla al vertice di Arraiolos che riunisce i tredici presidenti non esecutivi delle democrazie parlamentari europee e chiede maggiore impegno della Ue nella annosa guerra che sta straziando un'area cruciale del Medio Oriente. Il discorso tocca vari ambiti, dalla difesa comune ai migranti, su cui le posizioni restano distanti tra i diversi Paesi, con il fronte orientale tradizionalmente ostile al tema dell'accoglienza. Ma ovviamente le immagini drammatiche degli attacchi turchi nelle aree curde della Siria sono negli occhi di tutti e al vertice molti presidenti, tra i quali l'irlandese e lo sloveno, chiedono una presa di posizione. Il presidente della Repubblica ricorda di aver sollecitato gia' due anni fa un maggior protagonismo europeo, perche' "gli attori sono altri, ma le conseguenze piu' gravi sono innanzitutto per i siriani e poi per l'Europa", che mostra ancora una volta di "essere marginale". E' di ieri il 'ricatto' del presidente turco Erdogan che chiede mano libera contro i curdi e minaccia in caso contrario di "aprire le porte" a 3,6 milioni di rifugiati per mandarli in Europa. Per Mattarella solo una Ue rafforzata, anche nella politica estera, di sicurezza e difesa, puo' affrontare sfide di questa portata. E dunque propone una maggiore integrazione che sia "complementare" alla Nato, superando "gelosie, resistenze e sguardi al passato". L'Europa non esercita ancora una volta alcuna influenza nella crisi siriana, mentre servirebbe "un soggetto ascoltato e autorevole" che rappresenti la Ue nei forum internazionali dove i protagonisti sono ormai veri e propri "colossi".

Ovviamente il discorso slitta subito al fenomeno dei migranti, per affrontare il quale Mattarella chiede "una gestione comune senza la quale l'intera Europa sarebbe travolta". E per governare il problema "in modo sostenibile ma senza eluderlo" serve una serie di interventi. Le posizioni tra paesi europei restano distanti: se la Germania chiede solidarieta' concreta per Italia, Grecia e Malta "lasciate sole dalla Ue", Ungheria e Polonia restano sulle loro posizioni. "Noi abbiamo accolto gia' un milione di ucraini" mette le mani avanti l'ungherese Janos Ader, che chiede a muso duro al tedesco Frank-Walter Steinmeier se ci sia "un tetto" di accoglienza o se si possa andare avanti all'infinito e perche' non si siano "difesi i confini". "Noi li abbiamo difesi, ma quelli marittimi non sono uguali a quelli terrestri e comunque bisogna rispettare il diritto internazionale" gli fa notare l'ospite greco Prokopis Paulopoulos. Mattarella ricorda che "la solidarieta' e' la ragione sociale dell'Europa" e spiega la linea italiana: "e' un dovere morale salvare vite umane, ma bisogna stroncare il traffico di persone", propone il Capo dello Stato, quindi bisogna ipotizzare e creare canali legali di immigrazione; si devono aiutare i paesi di origine e transito con il fondo fiduciario per l'Africa ma anche attribuire alla Ue l'intero tema dei rimpatri; infine si deve procedere come e' successo nell'accordo di Malta alla "ripartizione degli arrivi". Certo si deve rispettare un criterio di "sostenibilita'" dell'accoglienza, ma solo una politica comune evita che l'intero continente sia sopraffatto. Alla fine, nonostante le divergenze sui singoli temi, i tredici presidenti siglano un appello "per l'Europa" che chiede di proseguire sul cammino di una Ue "forte e inclusiva" e considera "un dovere" "difendere l'unificazione e l'integrazione" della Ue che non deve tornare ad essere un continente "in cui i Paesi non siano piu' partner uguali ma rivali". Il prossimo anno il vertice tornera' in Portogallo, mentre nel 2021 il Paese ospite sara' l'Italia.