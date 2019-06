Arabia Saudita, tra missili e gas Cina e Russia flirtano con l'alleato Usa

Stati Uniti in allarme. Il loro principale alleato in Medio Oriente, quello su cui si basa la loro politica nell'area insieme a Israele, sta flirtando con i due giganti euroasiatici Russia e Cina. Dopo le reciproche visite tra il principe ereditario bin Salman e il presidente cinese Xi Jinping, che hanno portato ad accordi miliardari anche nell'ambito della Nuova Via della Seta (Belt and Road Initiative) di Pechino. Ora un nuovo salto di qualità con un report Usa che parla di acquisto da parte di Ryad di nuove tecnologie missilistiche dal Dragone. Il tutto mentre si prepara il viaggio di Vladimir Putin nel paese chiave del Golfo.

Arabia Saudita, accordo sull'acquisto di missili. Con gli Usa? No, con la Cina

I servizi segreti degli Stati Uniti hanno riscontrato che l'Arabia Saudita ha considerevolmente ampliato il suo programma di missili balistici grazie all'aiuto del governo cinese. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn" che cita diverse fonti a conoscenza con la questione. L'intelligence statunitense evidenzia che Riad ha fatto recenti acquisti dalla Cina che gli hanno consentito di ampliare significativamente la propria infrastruttura e tecnologia missilistica, riferisce la "Cnn". I legislatori del Congresso temono che se il governo non ha rivelato le informazioni questo voglia significare una tacita approvazione da parte dell'amministrazione dell'accordo nel tentativo di contrastare l'Iran.

L'Arabia Saudita non puo' acquistare i missili balistici dagli Stati Uniti sotto il Regime di non proliferazione nel settore missilistico del 1987, ma li ha acquistati dalla Cina almeno una volta negli ultimi decenni e, relazioni pubbliche, hanno indicato che potrebbero aver effettuato un altro acquisto nel 2007. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman aveva detto che il regno avrebbe lavorato per ottenere un'arma nucleare nel caso in cui il suo avversario regionale, l'Iran, ne avesse sviluppato una. "Senza dubbio, se l'Iran sviluppasse una bomba nucleare, noi seguiremo l'esempio il piu' presto possibile", aveva detto l'anno scorso.

Si prepara il viaggio di Putin in Arabia Saudita

Ma anche a Mosca non stanno a guardare. I preparativi per la visita ufficiale in Arabia Saudita del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, sono attualmente in corso, ma le date precise del viaggio sono ancora da stabilire. Lo ha dichiarato questa mattina il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). "Non appena entreremo in possesso di ulteriori dettagli faremo una comunicazione ufficiale", ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca ai giornalisti.