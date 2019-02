Merkel in visita in Giappone. Cambia la strategia sinocentrica di Berlino

Merkel in Giappone: ricevuta dall'imperatore Akihito

Al secondo giorno del suo viaggio in Giappone, Angela Merkel è stata ricevuta dall'imperatore Akihito: nell'ambito di un protocollo dettagliatissimo, la cancelliera tedesca è stata accolta dall'ottantacinquenne "Tenno" nella piccola sala delle udienze chiamata Shohiroma, che si trova nel parco del palazzo imperiale della capitale nipponica. Il contenuto del colloquio non e' stato reso noto. La cancelliera si è presentata in blazer blu e pantaloni neri, Akihito vestiva un semplice abito nero, e l'ha ricevuta stringendole la mano: si tratta di un segno di rispetto, spiegano i cerimonieri del Sol levante. E' la terza volta che Merkel incontra Akihito, ma probabilmente è l'ultima con Akihito sul trono: il prossimo 30 aprile abdicherà. E' la prima volta da circa 200 anni che l'imperatore del Sol levante lascia il trono ad un successore. Il primo marzo sara' suo figlio Naruhito, 58 anni, a salire sul trono.

La visita della Merkel in Giappone segna un cambio nella strategia sinocentrica di Berlino

La visita della cancelliera Merkel apre un cambio di strategia della politica tedesca in Estremo Oriente. La particolare tempistica della visita, così come gli argomenti discussi dai due capi di governo, suggeriscono un tentativo di Berlino di moderare la propria strategia industriale orientata fortemente alla Cina. La crescente conflittualità commerciale tra Washington e Pechino, e i timori legati alla tutela della proprieta' intellettuale e dei segreti industriali, hanno alimentato i dubbi della prima economia europea nei confronti del modello dirigista statale cinese. Il Giappone appare in quest'ottica il partner ideale per un riequilibrio dell'agenda tedesca, anche alla luce della sintonia valoriale tra Tokyo e Berlino.

Il significato del nuovo asse tra Germania e Giappone

D'altronde per la Germania in ballo ci sono tantissimi interessi. Un eventuale mancato accordo commerciale tra Usa e Cina potrebbe avere effetti negativi sulle numerosissime imprese tedesche presenti in Cina. A oggi ben 5.200 aziende tedesche operano sul territorio della Prima economia asiatica, dove impiegano oltre un milione di lavoratori. Durante la conferenza stampa a margine del colloqui con Abe, Merkel ha definito l'accordo commerciale Ue-Giappone "un importante segnale al mondo" contro le tendenze protezionistiche e le minacce alla libera competizione. L'obiettivo di Tokyo e Berlino pare essere analogo: unire il peso specifico delle rispettive economie per sottrarsi agli effetti distruttivi dello scontro tra potenze in atto tra Stati Uniti e Cina, che ha come teatro principale proprio il sistema multilaterale degli scambi.